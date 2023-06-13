Премия YUNA вручит награды победителям 2023 года

Оргкомитет объявил имена артистов, которые выступят на церемонии. Среди них – "Без Обмежень", KOLA, Александр Пономарев и Михаил Хома. Специальный гость – группа TVORCHI.

Продюсеры Национальной музыкальной премии YUNA назвали украинских исполнителей, которые 16 июня выйдут на сцену столичного Октябрьского дворца (МЦКИ) во время 12-й церемонии YUNA. В этом году мероприятие состоится под лозунгом "ПЕСНИ НЕСЛОМЛЕННОЙ УКРАИНЫ".

На вручении премии выступят "Без Обмежень", KOLA, Евгений Хмара, Энджи Мел, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а также Александр Пономарев и Михаил Хома. Артисты исполнят песни, которые стали важны для Украины в 2022 году, и с которыми они либо получили награды YUNA 2023, либо стали номинантами.

Фото: yuna.ua

Специальными гостями шоу будут музыканты группы TVORCHI, которые в этом году представили Украину на конкурсе "Евровидение 2023" в Ливерпуле и заняли почетное шестое место. Традиционно на сцене YUNA выступит специальная гостья церемоний певица KAMALIYA.

Особым номером церемонии 2023 станет выступление группы "Скрябин" с солистом Yurcash, которые исполнят оригинальную версию песни Кузьмы "Места счастливых людей". Весной прошлого года генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько написал собственные варианты припевов этой песни, где вместо известных зарубежных городов появились украинские, наиболее пострадавшие от российской агрессии, – Мариуполь, Ирпень, Чернигов и другие. На страницах соцсетей YUNA видео с этим треком собрало около 4 млн просмотров. Вместе с "Скрябиным" 16 июня эту версию песни исполнят несколько других украинских артистов.

Интригующей частью церемонии YUNA 2023 станет вручение спецнаград, который оргкомитет премии присудил украинским артистам, ярко проявившим себя в 2022 году в творческом или гражданском аспектах после начала полномасштабной войны. Имена этих исполнителей будут держаться в секрете до самого события. Единственное исключение – это Артем Пивоваров, которому в начале мая генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько уже вручил спецнаграду на концерте артиста во Дворце "Украина". Таким образом, оргкомитет отметил Пивоварова за его проект "Твои Стихи, Мои Ноты".

Фото: yuna.ua

Напомним, победители YUNA 2023 были объявлены 18 апреля во время онлайн-трансляции на ютуб-канале премии. Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года.

Победили 12 песен, набравшие больше всего голосов экспертов:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ;

2step – АНТИТЕЛА и Ed Sheeran;

Місто Марії – Океан Эльзы;

Біля тополі – SHUMEI;

Пес Патрон – KARTA SVITU;

Біля серця – KOLA;

Hey Hey Rise Up – Андрей Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd;

Чути гімн – SKOFKA;

Буде весна – Макс Барских;

Враже – Энджи Мел;

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi;

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс и The Kiffness.

Во время мероприятия будут соблюдены все правила безопасности военного времени. В случае объявления воздушной тревоги все зрители и участники шоу смогут перейти в подвальное помещение Октябрьского дворца, которое является бомбоубежищем.