Премия YUNA вручит награды победителям 2023 года

Оргкомитет объявил имена артистов, которые выступят на церемонии. Среди них – "Без Обмежень", KOLA, Александр Пономарев и Михаил Хома. Специальный гость – группа TVORCHI.

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Продюсеры Национальной музыкальной премии YUNA назвали украинских исполнителей, которые 16 июня выйдут на сцену столичного Октябрьского дворца (МЦКИ) во время 12-й церемонии YUNA. В этом году мероприятие состоится под лозунгом "ПЕСНИ НЕСЛОМЛЕННОЙ УКРАИНЫ".

На вручении премии выступят "Без Обмежень", KOLA, Евгений Хмара, Энджи Мел, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а также Александр Пономарев и Михаил Хома. Артисты исполнят песни, которые стали важны для Украины в 2022 году, и с которыми они либо получили награды YUNA 2023, либо стали номинантами.

Специальными гостями шоу будут музыканты группы TVORCHI, которые в этом году представили Украину на конкурсе "Евровидение 2023" в Ливерпуле и заняли почетное шестое место. Традиционно на сцене YUNA выступит специальная гостья церемоний певица KAMALIYA.

Особым номером церемонии 2023 станет выступление группы "Скрябин" с солистом Yurcash, которые исполнят оригинальную версию песни Кузьмы "Места счастливых людей". Весной прошлого года генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько написал собственные варианты припевов этой песни, где вместо известных зарубежных городов появились украинские, наиболее пострадавшие от российской агрессии, – Мариуполь, Ирпень, Чернигов и другие. На страницах соцсетей YUNA видео с этим треком собрало около 4 млн просмотров. Вместе с "Скрябиным" 16 июня эту версию песни исполнят несколько других украинских артистов.

Интригующей частью церемонии YUNA 2023 станет вручение спецнаград, который оргкомитет премии присудил украинским артистам, ярко проявившим себя в 2022 году в творческом или гражданском аспектах после начала полномасштабной войны. Имена этих исполнителей будут держаться в секрете до самого события. Единственное исключение – это Артем Пивоваров, которому в начале мая генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько уже вручил спецнаграду на концерте артиста во Дворце "Украина". Таким образом, оргкомитет отметил Пивоварова за его проект "Твои Стихи, Мои Ноты".

Напомним, победители YUNA 2023 были объявлены 18 апреля во время онлайн-трансляции на ютуб-канале премии. Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года.

Победили 12 песен, набравшие больше всего голосов экспертов:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ;

2step – АНТИТЕЛА и Ed Sheeran;

Місто Марії – Океан Эльзы;

Біля тополі – SHUMEI;

Пес Патрон – KARTA SVITU;

Біля серця – KOLA;

Hey Hey Rise Up – Андрей Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd;

Чути гімн – SKOFKA;

Буде весна – Макс Барских;

Враже – Энджи Мел;

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi;

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс и The Kiffness.

Во время мероприятия будут соблюдены все правила безопасности военного времени. В случае объявления воздушной тревоги все зрители и участники шоу смогут перейти в подвальное помещение Октябрьского дворца, которое является бомбоубежищем.