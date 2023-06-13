Премія YUNA вручить нагороди переможцям 2023 року

Оргкомітет оголосив імена артистів, які виступлять на церемонії. Серед них "Без Обмежень", KOLA, Олександр Пономарьов та Михайло Хома. Спеціальний гість – гурт TVORCHI.

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Продюсери Національної музичної премії YUNA назвали українських виконавців, які 16 червня вийдуть на сцену столичного Жовтневого палацу (МЦКМ) під час 12-тої церемонії YUNA. Цього року захід відбудеться під гаслом "ПІСНІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНИ".

На врученні премії виступлять "Без Обмежень", KOLA, Євген Хмара, Енджі Крейда, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а також Олександр Пономарьов та Михайло Хома. Артисти виконають пісні, які стали важливими для України у 2022 році, і з якими вони або отримали нагороди YUNA 2023, або стали номінантами.

Спеціальними гостями шоу стануть музиканти гурту TVORCHI, які цього року представили Україну на конкурсі "Євробачення 2023" у Ліверпулі та посіли почесне 6-те місце. Традиційно на сцені YUNA виступить спеціальна гостя церемоній співачка KAMALIYA.

Особливим номером церемонії 2023 року стане виступ гурту "Скрябін" із солістом Yurcash, які виконають оригінальну версію пісні Кузьми "Місця щасливих людей". Навесні минулого року генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько написав власні варіанти приспівів цієї пісні, де замість відомих закордонних міст з'явилися українські міста, що найбільше постраждали від російської агресії – Маріуполь, Ірпінь, Чернігів та інші. На сторінках соцмереж YUNA відео з цим треком зібрало близько 4 млн переглядів. Разом зі "Скрябіним" 16 червня цю версію пісні виконають декілька інших українських артистів.

Інтригуючою частиною церемонії YUNA 2023 стане вручення спецнагород, що оргкомітет премії присудив українським артистам, які яскраво проявили себе протягом 2022 року у творчому або громадянському аспектах після початку повномасштабної війни. Імена цих виконавців триматимуться у секреті до самої події. Єдиний виняток – це Артем Пивоваров, якому на початку травня генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько вже вручив спецнагороду на концерті артиста у Палаці "Україна". Таким чином оргкомітет відзначив Пивоварова за його проєкт "Твої Вірші, Мої Ноти".

Нагадаємо, переможці YUNA 2023 були оголошені 18 квітня під час онлайн-трансляції на ютуб-каналі премії. Згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року.

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran

Місто Марії – Океан Ельзи

Біля тополі – SHUMEI

Пес Патрон – KARTA SVITU

Біля серця – KOLA

Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн – SKOFKA

Буде весна – Макс Барських

Враже – Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

Під час заходу буде дотримано всіх правил безпеки воєнного часу. У разі оголошення повітряної тривоги всі глядачі та учасники шоу матимуть змогу перейти до підвального приміщення Жовтневого палацу, яке є бомбосховищем.