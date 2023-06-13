Не вредно! 6 полезных свойств кофе для здоровья

Для настоящих кофеманов кофе — это больше, чем просто запах обжареных зерен и насыщенный вкус. Это своеобразный ритуал, который начинает новый день.

Кофейная гуща проходит долгий путь, прежде чем попасть в вашу чашку. После сбора с кофейного дерева сырые зерна проходят процесс обжаривания. Различия в температуре и времени обжарки приводят к легкой, средней или темной обжарке. Это определяет разнообразие вкусов кофе. Об этом пишет Health.

Что такое кофеин?

Кофе содержит кофеин, который является стимулятором, активизирующим центральную нервную систему. Вот почему вы можете чувствовать себя бодрее и энергичнее после утренней чашки этого напитка.

Слишком много кофеина вредно для здоровья и может вызвать такие неприятные симптомы как беспокойство, головокружение, головные боли, учащенное сердцебиение т. д. Если вы испытываете какой-либо из вышеперечисленных симптомов, то следует сократить потребление кофеина или вовсе исключить его из своего рациона. Но вы все еще можете пить кофе без кофеина.

Хорошая новость для всех фанатов кофе заключается в том, что этот напиток несет также и преимущества для здоровья.

Кофе защищает от депрессии

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Кофе может оказывать положительное влияние на психическое здоровье. Одно из исследований показало, что "значительно более низкий риск депрессии" у людей, которые выпивали не менее четырех чашек кофе в день. Исследователи обнаружили, что кофе обеспечивает наилучшую защиту от депрессии. Чай и также может помочь, но в меньшей степени.

Кофе содержит антиоксиданты

Кофейные зерна — это семена внутри маленьких плодов кофейного дерева. И семена, и плоды богаты антиоксидантами. Одним из основных источников антиоксидантов в ежедневном рационе человека является кофе. Антиоксиданты необходимы, потому что они могут предотвратить или отсрочить некоторые заболевания.

Антиоксиданты в кофе связывают с укреплением иммунитета и здоровья в целом. Было показано, что хлорогеновая кислота, полифенол, содержащийся в кофе, уменьшает воспаление. Он также может играть ключевую роль в защите от хронических заболеваний, включая ожирение.

Кофе может снизить риск диабета 2 типа

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Диабет 2 типа является наиболее распространенным типом диабета, состоянием, приводящим к высокому уровню сахара в крови. При отсутствии лечения диабет может вызвать ряд серьезных осложнений.

Доказано, что риск диабета 2 типа снижается при увеличении потребления кофе. В одном исследовании вероятность развития заболевания снижалась на 6% при увеличении потребления кофе на каждую чашку в день. Возможные причины такой связи включают антиоксидантное и противовоспалительное действие кофе, способность усиливать сжигание калорий, а также влияние на содержание и разнообразие кишечных микробов, влияющих на здоровье.

Кофе снижает риск заболеваний

Потребление кофе может защитить от некоторых видов рака, включая рак молочной железы, колоректальный рак, рак эндометрия и простаты, болезни сердца и болезнь Паркинсона. Потребление кофе/кофеина на протяжении всей жизни также связано с предотвращением ухудшения когнитивных функций и снижением риска инсульта.

Что касается здоровья мозга, то кофе с кофеином повышает бдительность, а также может улучшить память на срок до 24 часов после употребления.

Кофе повышает эффективность тренировок

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Несколько исследований показали, что в умеренных количествах кофеин улучшает спортивные результаты. Среди положительных моментов: улучшение кровообращения, увеличение мышечной силы, выносливости и силы, а также уменьшение боли. Это может помочь вам быть физически выносливее, что приведет к увеличению мышечной силы.

Одно исследование показало, что употребление кофе с молоком приводит к большему восстановлению мышечного гликогена. (Гликоген — это запасенная форма глюкозы и основной источник энергии в организме.)

Кофе защищает от деменции

Деменция — это общий термин, описывающий снижение функции мозга. На ранних стадиях деменцию бывает трудно распознать. Одно из исследований показало, что употребление кофе может защитить от болезни Альцгеймера, так как он, по-видимому, замедляет процесс, ответственный за снижение умственных способностей.

Другое исследование показало, что употребление кофе связано с более низким риском не только слабоумия, но и инсульта. И даже после инсульта кофе по-прежнему способствовал более низкому риску развития деменции.

Кофе без кофеина тоже полезен

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Кофе без кофеина также несет пользу для здоровья, такую ​​как антиоксиданты, защита от болезней (в том числе от диабета 2 типа) и даже повышенная бдительность. Так что, если вы любите кофе, но кофеин вас не устраивает, вы все равно можете наслаждаться вкусом кофе без кофеина.

Наслаждайтесь кофе и помните об этих рекомендациях по употреблению кофе:

Не переусердствуйте — пейте не более пяти чашек в день.

Избегайте добавления нежелательных добавок, таких как искусственные подсластители или большое количество добавленного сахара.

Если вы пьете обычный кофе, не сочетайте его с другими стимуляторами.

Сократите потребление кофеина по крайней мере за шесть часов до сна, чтобы оптимизировать его (даже если вы думаете, что это не влияет на вас).

Как и во многих других вопросах, связанных с питанием, лучший совет — прислушиваться к своему телу. Попробуйте кофе без кофеина, если вы подозреваете, что кофеин вызывает некоторые нежелательные эффекты или ограничивает вашу работоспособность. И не забывайте про воду, которая всегда должна оставаться вашим основным и наиболее потребляемым напитком.

Ранее Фокус писал о том, почему после утреннего кофе сразу хочется в туалет

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.