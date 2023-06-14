Король Чарльз III решил рискнуть на Trooping the Color: что задумал монарх

Монарх испытывает боли в спине, а высокая температура воздуха и вовсе может привести к непредсказуемым последствиям.

В эти выходные в Великобритании состоится парад, приуроченный 75-летию короля Чарльза III, Trooping the Color, и монарх решил проехаться верхом. Это станет первым разом за более чем 30 лет, и, по мнению обозревателей, такое решение – весьма рискованное для короля, пишет Hello.

По информации королевских журналистов, Елизавета II перестала ездить верхом во время парада в 1986 году, когда ей исполнилось 60 лет, то есть она была на 15 лет моложе сына, когда решила больше не рисковать и пересела в карету. При этом вне публичных мероприятий Ее Величество ездила на лошадях в далеко за 80.

Решение короля Чарльза принять участие в параде верхом на лошади является потенциально рискованным, поскольку, хотя король является опытным наездником, температура воздуха должна подняться примерно до 26 градусов по Цельсию, а верховая езда – это напряженная деятельность.

В прошлые выходные несколько солдат потеряли сознание из-за жары, когда принц Уильям осматривал их перед мероприятием.

В церемонии смотра участвовали сотни лошадей и солдат, выполнявших сложные маневры на полигоне под военную музыку при 28-градусной температуре и ярком солнце, но из-за тяжелой и жаркой формы многие не выдерживали и теряли сознание.

Принц Уэльский поблагодарил гвардейцев за выносливость.

"Большое спасибо каждому солдату, который принял участие в обзоре полковника этим утром в жару. Сложные условия, но вы все проделали действительно хорошую работу. Спасибо. У.", – написал он в соцсети.

Короля Чарльза беспокоит не только жара. Хотя он и его семья известны как уверенные в себе наездники, у монарха больная спина, а верховая езда может усугубить это еще больше.

В своих мемуарах принц Гарри рассказывал, что его отец повредил спину, играя в поло, и испытывает "постоянную боль". Чтобы облегчить ее, монарх делает стойки на голове.

Trooping the Color — это церемония, ежегодно проводимая в Лондоне полками британской армии. Подобные мероприятия проходят и в других странах Содружества. Trooping the Color был традицией британских пехотных полков с XVII века, а с 1748 года отмечается официальный день рождения британского суверена

Ранее Фокус писал, что король не может выселить своего брата, принца Эндрю, из имения Royal Lodge стоимостью 46 миллионов долларов.