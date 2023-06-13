Король Чарльз ІІІ не может выселить принца Эндрю из имения: что придумал герцог Йоркский

Скандальный сын Елизаветы II, как минимум, до конца лета 2023 года остается в Royal Lodge.

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Король Чарльз III не может заставить своего младшего брата принца Эндрю повиноваться ему и выселиться из имения. Об этом пишет Page Six.

Спор о недвижимости между сыновьями Елизаветы II приобрел масштабы фарса, когда скандальный принц Эндрю высмеивает кампанию давления своего старшего брата, чтобы заставить его покинуть свой дом, который теоретически является подарком короля.

Эндрю нанял строителей, чтобы сделать необходимый ремонт из-за проблем сырости и плесени в его доме Royal Lodge стоимостью 46 миллионов долларов, чтобы не дать своему брату выселить его из дома. Поэтому пока идет работа, он не уедет, если король заберет ключи.

Сначала Эндрю, вынужденный отказаться от королевских обязанностей после скандального дела о сексуальном насилии, утверждал, что не может позволить себе выполнять работы в королевском имении, включающем бассейн и теннисный корт, и который он все еще делит с бывшей женой Сарой Фергюсон.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

"Работа в Royal Lodge началась в этом месяце и продлится до конца лета", — отмечает источник.

Принц Эндрю и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз ІІІ планировал выключить брату коммунальные услуги, чтобы заставить его выселиться из имения.

Также Фокус писал о редком публичном появлении принца Эндрю и Сары Фергюсон.