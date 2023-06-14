Какой хлеб самый полезный для здоровья? 5 лучших вариантов

Желающие похудеть и борцы за здоровый образ жизни часто недооцениваю хлеб из-за высокого содержания углеводов. Но хлеб тоже полезен для здоровья.

Углеводы также необходимы нашему организму, поэтому вовсе исключать его из своего рациона не стоит, ведь есть и полезный хлеб. Полезный хлеб должен состоять из полезных ингредиентов и не содержать гидрогенизированные масла или другие вредные для здоровья компоненты. Кроме того, хлеб, который принесет пользу нашему организму, должен быть приготовлен из цельного зерна. Об этом пишет realbuzz.com.

Хлеб из спельты

Спельта — это древний сорт пшеницы (выращивается с 5 тыс. до н.э.), который в последнее время становится все более популярным среди сторонников здорового питания из-за низкого уровня глютена. Спельта относится к медленным углеводам и отлично подходит для диетического питания. Хлеб из спельты имеет характерный ореховый привкус, а благодаря плотной текстуре вы быстрее и дольше будете чувствовать себя сытым.

Лаваш

Фото: Pixabay

Лаваш — это мягкая, тонкая лепешка армянского происхождения, приготовленная из муки, воды и соли. Лаваш также универсален в том смысле, что его можно есть мягким или хрустящим. Он мягкий, когда только что испечен и теплый, но быстро становится хрустящим до консистенции крекера, идеально подходит, если вы хотите похрустеть. Кроме того, лаваш удобен тем, что в него можно завернуть любую начинку и приготовить полноценное блюдо или перекус.

Турецкие Лепешки

Хотя обычно турецкие лепешки (гезлеме) служат нездоровой оберткой для жирного кебаба, они входят в пятерку лучших видов полезного хлеба из-за низкой калорийности и универсальности. Турецкий хлеб можно испечь, начинить любимой начинкой и получить сытный обед с порцией полезных углеводов и невысокой калорийностью.

Ржаной Хлеб

Фото: Pixabay

Ржаной хлеб готовят из муки из ржаного зерна, и в зависимости от вида зерна она может быть светлой или темной. Основная характеристика ржаного хлеба заключается в том, что он более плотный, чем обычный хлеб из пшеничной муки, а также содержит намного больше клетчатки. Ржаной хлеб содержит мало насыщенных жиров, не содержит холестерина и богат марганцем, селеном и тиамином.

Маркукский Хлеб

Маркук, также известный как деревенский хлеб. Это разновидность пресных лепешек, очень популярны на Ближнем Востоке, в Леванте и на Аравийском полуострове. Готовится из небеленой муки и выпекается на выпуклом металлическом противне, что придает маркуку легкий нежный вкус. Маркук — отличная альтернатива обычному хлебу; идеально подходит для подачи в горячем или холодном виде с любым соусом.

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