113-килограммовый Арнольд Шварценеггер рассказал, из чего состоит его меню на день

В дневном рационе Арнольда доля мяса не превышает 20%.

75-летний американский актер и бывший бодибилдер Арнольд Шварценеггер, вес которого сейчас 113 килограммов, потребляет ежедневно по 250 граммов белка. В последние годы он исключил из своего рациона большую часть мяса, заменив его растительными белками, такими как чечевица, салат и вегетарианские бургеры. Об этом он рассказал в подкасте Arnold's Pump Club.

"Что касается белка, то мои основные продукты – это яйца, лосось и курица. Но у меня все больше и больше вегетарианских бургеров с чечевицей и фасолью", – отметил актер.

Арни добавил, что мясо в его меню не превышает 20%:

"Утром после тренировки я обычно ем овсянку с греческим йогуртом или мюсли. На обед я всегда ем салат, иногда с гамбургером на растительной основе или, может быть, с лососем или курицей. В других случаях это яичница или омлет. На ужин у меня всегда есть суп. Я люблю есть легкую еду в последний прием пищи".

По информации Daily Mail, опрос 2000 участников, проведенный исследователями из Канзасского государственного университета в 2022 году, показал, что с 2020 года от 10 до 15% респондентов идентифицировали себя как вегетарианцы или веганы.

По оценкам исследовательской компании Ispos, в настоящее время в США насчитывается 9,7 миллиона веганов.

Самая большая разница между источниками белка животного и растительного происхождения заключается в наличии "полноценных" белков. Полные белки содержат все девять незаменимых аминокислот, тогда как неполные белки содержат только некоторые из них. К ним относятся молоко, свинина, говядина, яйца, птица и рыба. В то время как большинство этих источников являются продуктами животного происхождения, соевые продукты, такие как тофу, являются растительными альтернативами.

Ежедневное количество пищевого белка, рекомендуемое для взрослых, составляет 0,8 грамма на килограмм массы тела или чуть более 7 граммов на каждые 9 килограммов. Для человека весом 63,5 кг это составляет около 50 граммов белка в день.

Анна Теббс, зарегистрированный диетолог в Великобритании и специалист по питанию компании Green Chef, занимающейся наборами для еды, говорит, что многие мясоеды потребляют больше рекомендуемого количества белка в день.

"Мясоеды часто потребляют в полтора раза больше рекомендуемого количества белка", — сказала она, добавив, что это может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как увеличение веса. Например, одно исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что увеличение веса было в значительной степени связано с диетами, в которых вместо углеводов использовались белки.

Получение белка из таких источников, как красное мясо, также может увеличить риск некоторых заболеваний. Исследование, проведенное в 2018 году в European Heart Journal, показало, что употребление красного мяса в течение длительного периода времени увеличивает количество триметиламин-N-оксида (ТМАО) в организме — химического вещества, вырабатываемого кишечником, которое увеличивает риск сердечных заболеваний.

Ранее Фокус писал, что в 2020 году Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце.