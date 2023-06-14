Лили-Роуз Депп трогательно поздравила свою девушку с днем рождения (фото)

Дочь Джонни Деппа и репер 070 Shake встречаются с января 2023 года.

24-летняя американская актриса Лили-Роуз Депп трогательно поздравила свою девушку с днем рождения. Снимками звезда скандального сериала "Идол" делится в своем Instagram.

Дочь Джонни Деппа официально объявила певицу 070 Shake "любовью всей своей жизни" во время празднования ее 26-го дня рождения 13 июня 2023 года.

Пара, которая начала встречаться в январе этого же года, на снимках мило целуется и позирует вместе для зеркального селфи в Instagram Лили-Роуз, где она написала: "Te amo Dani" (настоящее имя Даниэль Бальбуэн, но ее также зовут Дэни Мун).

Лили-Роуз и 070 Shake официально подтвердили свои романтические отношения в мае, когда актриса написала: "4 месяца с моей любимой".

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Девушка дочери Джонни Деппа, сценическое имя которой было вдохновлено кодом города ее родного Нью-Джерси, ранее рассказывала о том, как ее музыка направлена на исследование "эмоций и того, как они действуют", а также о трудностях, с которыми она столкнулась. во время детства.

Лили-Роуз Депп и 070 Shake

Напомним, Лили-Роуз Депп заметили за страстными поцелуями с ее девушкой.

Также Фокус писал о реакции Джонни Деппа на скандальный сериал своей наследницы.