Джонни Депп посмотрел сериал "Идол" и сказал, что гордится своей дочерью

24-летняя Лили-Роуз Депп играет в скандальном шоу главную роль и часто появляется обнаженной.

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Джонни Депп гордится своей дочерью Лили-Роуз за то, что она снялась в сериале "Идол" от НВО, который уже раскритиковали за излишнюю откровенность. По мнению актера, бурная реакция – это признак того, что "она все делает правильно". Об этом пишет Daily Mail.

24-летняя актриса исполняет главную роль певицы Джослин в сериале. И его еще до премьеры на Каннском кинофестивале называли "порно с пытками". А после того, как кинокритикам показали несколько первых серий, количество критических отзывов возросло.

Когда вышла первая серия – зрители тоже были не в восторге. Но источник, близкий к Джонни, сказал, что его это не смущает, несмотря на негативную реакцию.

Кадр из сериала "Идол" Фото: Скриншот

Он считает, что яростные споры вокруг сериала, ради которого она снялась топлесс, знак того, что она "делает что-то правильно, раз привлекла столько внимания".

"Джонни нравится, что Лили делает собственную карьеру и бросает себе вызов, беря на себя роли, которые ее интересуют и проверяют ее. Ему нравится, что она сама по себе и становится актрисой самостоятельно. И не строит свою карьеру на его успехе", — сообщил источник.

По словам инсайдера, Джонни Деппу нравится, что его дочь выросла сильной личностью. Он гордится ею и не придает внимания критике.

В первой серии шоу "Идол" есть несколько откровенных сцен, в одной из них Тедрос, которого играет The Weeknd, почти душит Джослин ее же шелковым халатом, а потом угрожает ей ножом.

Когда создателя сериала, режиссера Сэма Левинсона спросили, не зашло ли слишком далеко рассмотрение женской сексуальности в "Идоле", Левинсон, известный по сценарию сериала "Эйфория", ответил: "Мы живем в очень сексуализированном мире, особенно в Штатах — влияние порнографии слишком велико в душе молодых людей".

Сама Лили-Роуз ранее выступала в защиту шоу и его создателя после того, как члены съемочной группы анонимно рассказали изданию Rolling Stone, что Сэм довел наготу, секс и насилие в шоу до уровня эксплуатации.

Трейлер второй серии "Идола"

"Сэм по многим причинам лучший режиссер, с которым я когда-либо работала. Никогда я не чувствовала большей поддержки и уважения в творческом пространстве, а мой вклад и мнение ценились больше. Работа с Сэмом — это настоящее сотрудничество во всех отношениях — для него важнее всего не только то, что его актеры думают о работе, но и то, что мы чувствуем, выполняя указания", — Лили-Роуз заявила также, что Левинсон ценит своих сотрудников и уважает их мнение.

Напомним, в нашумевшей статье Rolling Stone члены съемочной группы рассказали, что изначально сериалом "Идол" занималась режиссер Эми Сеймец, работавшая над проектами "Подруги" и "Она умирает завтра". Но она внезапно ушла, закончив "Идол" примерно на 80 процентов. И Сэм Левинсон, недовольный ее подходом, полностью переснял шестисерийный сериал.