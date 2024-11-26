Комментатор UFC Джо Роган оскорбил президента Украины: ему ответили Кулеба и Кличко

57-летний шоумен у себя на подкасте PowerfulJRE раскритиковал решение администрации президента США Джо Байдена позволить Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории России.

Несколько дней назад Джо Роган, известный американский подкастер и шоумен, раскритиковал решение США об отмене ограничений для Украины на применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России, а также грубо оскорбил президента Зеленского. Последовала незамедлительная реакция. Об этом пишет NYpost.

Подкаст с Джо Роганом

Джо Роган, беседуя с известным продюсером Скоттом Сторчем, высказался по поводу войны в Украине.

"Зеленский говорит, что Путин напуган. Но пошел ты н***й, мужик. Идите н***й, люди, вы вот-вот начнете Третью мировую войну. Мы проголосовали за Трампа, и его идея — закончить все это. Надеюсь, ему удастся сделать это. Путину не нужно было вторгаться в Украину, 100%. Но не начинайте Третью мировую войну", — сказал Роган.

Легенда бокса Владимир Кличко обратился к комментатору UFC с предложением встретиться и пообщаться.

Видео, записанное Владимиром Кличко

Брат мэра Киева Виталия Кличко опубликовал пост на своей странице в Instagram. Заявив, что "путинская Россия в беде" и поэтому "они хотят напугать тебя и таких, как ты".

"Джо Роган, я прослушал твой последний подкаст. Отправляю тебе это видео, чтобы ты знал, что я не согласен. Ты говоришь об этом американском оружии, которое отправляется в Украину, что, по твоему мнению, приведет к Третьей мировой войне. Позволь мне сказать тебе, что ты повторяешь пропаганду Путина. Путинская Россия в беде, поэтому они хотят напугать тебя и таких, как ты. Его война должна была длиться три дня, а она длится уже три года благодаря героизму и жертвам моего народа. Потому ты используешь единственное оружие, которое Путин действительно планирует использовать: пропаганду. И это оружие действительно ослабляет нашу демократию", — отметил Кличко в видео, опубликованном день назад.

"Путинская Россия хочет уничтожить Украину тихо, они хотят, чтобы Америка была тихой. Не великой, но тихой. Великая Америка — не та Америка, которая отказывается от стран, защищающих свободу своей жизнью. Если коротко, то у меня есть несколько существенных разногласий. Если ты пригласишь меня на свой подкаст, мы могли бы их обсудить. Как свободные люди", — резюмировал Кличко.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также ответил Джо Рогану, опубликовав пост на платформе X (Twitter).

Пост Дмитрия Кулебы Фото: Скриншот

"Нападать на украинцев, не давая им возможности высказаться — это нечестный спор. Если вы когда-нибудь захотите поговорить по-настоящему, давайте сядем и поговорим о чем угодно связанном с Украиной — даже о драконах. Вы знаете свое, я знаю свое. Сигары — за мой счет", — написал экс-министр, намекнув на любовь Джо Рогана к сигарам: он курит их каждый раз во время своих эфиров.

Также высказался бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который в 2022 году пошел в ВСУ и сейчас является оператором дронов на фронте.

Пост Александра Долгополова

"Мы оказались в мире, где дураки стали "инфлюенсерами", а миллионы людей слушают их полную чушь. Одна из причин, почему оси зла искренне верят в то, что доминирование Запада завершилось и ему следует бросить вызов", — написал Долгополов.

Кто такой Джо Роган

Джо Роган — американский подкастер, комментатор UFC, комик, актер и бывший телеведущий. Он ведет подкаст The Joe Rogan Experience, в котором обсуждает текущие события в мире со знаменитыми гостями. Его подкаст-канал является одним из самых влиятельных и просматриваемых подкастов в мире. У его канала в Youtube более 18 миллионов подписчиков.

Джо Роган с Расселом Кроу

За день до выборов в США он поддержал Дональда Трампа Он сказал, что Илон Маск "выдвигает, по моему мнению, самые убедительные аргументы в пользу Трампа, которые вы услышите, и я согласен с ним на каждом шагу". Ранее он делал спорные заявления о Джастине Трюдо, премьер-министре Канады, назвав его "гребаным диктатором", а Владимира Путина называл "злым, но впечатляющим".

Напомним, ранее о том, что Третья мировая война уже фактически началась, говорил посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, война, которая происходит в Украине в 2024 году, имеет все признаки Третьей мировой войны. Об этом свидетельствует зарубежное оружие, которое Россия использует против украинцев на поле боя. На сегодняшний день стран, которые присоединились к войне РФ, уже три.