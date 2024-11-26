Коментатор UFC Джо Роган образив президента України: йому відповіли Кулеба та Кличко

57-річний шоумен у себе на подкасті PowerfulJRE розкритикував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії.

Кілька днів тому Джо Роган, відомий американський подкастер і шоумен, розкритикував рішення США про скасування обмежень для України на застосування далекобійних ракет ATACMS по території Росії, а також грубо образив президента Зеленського. Послідувала негайна реакція. Про це пише NYpost.

Подкаст із Джо Роганом

Джо Роган, розмовляючи з відомим продюсером Скоттом Сторчем, висловився з приводу війни в Україні.

"Зеленський каже, що Путін наляканий. Але пішов ти н***й, мужик. Ідіть н***й, люди, ви ось-ось почнете Третю світову війну. Ми проголосували за Трампа, і його ідея — закінчити все це. Сподіваюся, йому вдасться зробити це. Путіну не потрібно було вторгатися в Україну, 100%. Але не починайте Третю світову війну", — сказав Роган.

Легенда боксу Володимир Кличко звернувся до коментатора UFC з пропозицією зустрітися і поспілкуватися.

Відео, записане Володимиром Кличком

Брат мера Києва Віталія Кличка опублікував пост на своїй сторінці в Instagram. Заявивши, що "путінська Росія в біді" і тому "вони хочуть налякати тебе і таких, як ти".

"Джо Роган, я прослухав твій останній подкаст. Відправляю тобі це відео, щоб ти знав, що я не згоден. Ти говориш про цю американську зброю, яку відправляють в Україну, що, на твою думку, призведе до Третьої світової війни. Дозволь мені сказати тобі, що ти повторюєш пропаганду Путіна. Путінська Росія в біді, тому вони хочуть налякати тебе і таких, як ти. Його війна повинна була тривати три дні, а вона триває вже три роки завдяки героїзму і жертвам мого народу. Тому ти використовуєш єдину зброю, яку Путін дійсно планує використати: пропаганду. І ця зброя дійсно послаблює нашу демократію", — зазначив Кличко у відео, опублікованому день тому.

"Путінська Росія хоче знищити Україну тихо, вони хочуть, щоб Америка була тихою. Не великою, але тихою. Велика Америка — не та Америка, яка відмовляється від країн, що захищають свободу своїм життям. Якщо коротко, то в мене є кілька суттєвих розбіжностей. Якщо ти запросиш мене на свій подкаст, ми могли б їх обговорити. Як вільні люди", — резюмував Кличко.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також відповів Джо Рогану, опублікувавши пост на платформі X (Twitter).

Пост Дмитра Кулеби Фото: Скриншот

"Нападати на українців, не даючи їм можливості висловитися, — це нечесна суперечка. Якщо ви коли-небудь захочете поговорити по-справжньому, давайте сядемо і поговоримо про будь-що, пов'язане з Україною, — навіть про драконів. Ви знаєте своє, я знаю своє. Сигари — за мій рахунок", — написав ексміністр, натякнувши на любов Джо Рогана до сигар: він палить їх щоразу під час своїх ефірів.

Також висловився колишній український тенісист Олександр Долгополов, який у 2022 році пішов у ЗСУ і зараз є оператором дронів на фронті.

Пост Олександра Долгополова

"Ми опинилися у світі, де дурні стали "інфлюенсерами", а мільйони людей слухають їхню повну нісенітницю. Одна з причин, чому осі зла щиро вірять у те, що домінування Заходу завершилося і йому слід кинути виклик", — написав Долгополов.

Хто такий Джо Роган

Джо Роган — американський подкастер, коментатор UFC, комік, актор і колишній телеведучий. Він веде подкаст The Joe Rogan Experience, у якому обговорює поточні події у світі зі знаменитими гостями. Його подкаст-канал є одним із найвпливовіших і найпопулярніших подкастів у світі. У його каналу в Youtube понад 18 мільйонів підписників.

Джо Роган із Расселом Кроу

За день до виборів у США він підтримав Дональда Трампа Він сказав, що Ілон Маск "висуває, на мою думку, найпереконливіші аргументи на користь Трампа, які ви почуєте, і я згоден з ним на кожному кроці". Раніше він робив суперечливі заяви про Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади, назвавши його "грьобаним диктатором", а Володимира Путіна називав "злим, але вражаючим".

Нагадаємо, раніше про те, що Третя світова війна вже фактично розпочалася, говорив посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, війна, яка відбувається в Україні 2024 року, має всі ознаки Третьої світової війни. Про це свідчить закордонна зброя, яку Росія використовує проти українців на полі бою. На сьогодні країн, які долучилися до війни РФ, уже три.