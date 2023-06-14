Приемная дочь Эминема вышла замуж и показала фото со свадьбы

Пара обручилась еще в 2021 году.

30-летняя приемная дочь американского рэпера Эминема, Алайна Мари Скотт, вышла замуж за своего бойфренда Мэтта Меллера. Свадьба состоялась еще 9 июня в Детройте, штат Мичиган, однако известно о ней стало только сейчас, пишет People. Подружкой невесты стала единственная родная дочь певца Хейли Джейд. Алена поделилась фотографиями с торжества в Instagram, в том числе крупным планом своего свадебного платья от Katerina Bocci.

"9 июня 2023 года просто один из лучших дней в моей жизни🤍 в этой жизни и в следующей моя душа всегда найдет твою", – подписала она снимки.

На опубликованных ею фотографиях Алайна и Мэтт обнимаются на крыше, в лифте и на танцполе. Тут же можно увидеть усыпанный белыми розами проход к месту бракосочетания, их обручальные кольца, свадебную вечеринку, где все подружки невесты были в черных платьях от Revelry.

Этим Алайна не ограничилась иопубликовала еще один пост, где она в белом шелковом халате с отделкой из перьев показывает обручальное кольцо и целует мужа.

"С любовью, мистер и миссис Меллер", – говорится в подписи.

Пара обручилась в декабре 2021 года.

Эминем удочерил Алайну в начале 2000-х, когда ее мать, сестра-близнец Кимбэрли Дон Скотт, бывшей жены рэпера, боролась с употреблением наркотиков. Скотт скончалась в 2016 году.

Эминем рассказал об усыновлении Алайны в 2004 году.

"Я полностью опекаю свою племянницу. Моя племянница была частью моей жизни с тех пор, как она родилась. Она была у нас с Ким, она жила с нами, где бы мы ни были", – говорил он в одном из интервью.

В 2020 году Эминем сказал, что Алайна, которую он часто называет Лэйни в текстах своих песен, для него "как дочь".

Ранее Фокус писал, что Хейли Джейд показала своим поклонникам, как прошла роскошная вечеринка в честь помолвки с Эваном МакКлинтоком.