Зара Тиндалл показала цветочную шляпку, в которой появится на скачках в Аскоте

Дочь принцессы Анны готовится к главному светскому событию лета и собирается появиться там в платье за скромные 150 фунтов стерлингов.

20 июня в Великобритании начнутся знаменитые скачки в Аскоте. И кроме того, что все будут переживать за фаворитов, это, как известно, главное светское событие Великобритании, на котором дамы показывают свои экстравагантные шляпки. Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, уже показала, как подбирает наряды. Об этом пишет Daily Mail.

Сегодня утром 42-летняя мать троих детей встретилась со своим личным стилистом Энни Миалл. И показала селфи в оригинальной шляпке с цветами от австралийского дизайнера Рэйчел Генри.

Зара Тиндалл в цветочной шляпке Фото: Скриншот

У шляпки даже есть собственное название — Drama Girl и она украшена десятью розами на длинных изгибающихся стеблях.

Цена шляпки неизвестна, но ее Зара скорей всего дополнит ярким летним платьем цвета фуксии от бренда The Pretty Dress Company. Стоимость платья – всего 150 фунтов.

Рекламируя свою шляпку, Рэйчел Генри объяснила, что при ее создании вдохновлялась своим детством в Австралии.

"Мой родной штат Виктория был объявлен штатом садов в 1976 году и является домом для многих редких растений, которые выращиваются в ботанических садах. В Государственном розарии сотни видов роз. Мое произведение воспевает красоту и индивидуальность природы", — рассказала Генри.

Шляпку для Зары создала дизайнер из Австралии Фото: Instagram Rachel Henry Millinery Шляпку для Зары создала дизайнер из Австралии Фото: Instagram Rachel Henry Millinery

К слову, в прошлом году Зара также выбрала шляпку с большой розой для "Дня леди" в Аскоте.

Майк Тиндалл и Зара Тиндалл на скачках в Аскоте в прошлом году Фото: Getty Images

Royal Ascot начнется на следующей неделе и продлится пять дней до субботы, 24 июня.

На скачках традиционно собираются селебрити и члены королевской семьи. Покойная королева Елизавета не пропускала скачки еще и потому, что в них участвовали лошади из ее конюшни.

В Аскот члены королевской семьи обычно прибывают в открытых экипажах, а дамы выбирают наряды в соответствии со строгим дресс-кодом Аскота: юбка ниже колен и обязательная шляпка. Только недавно женщинам позволили надевать брюки, а мужчинам снимать галстуки и пиджаки. Ранее за такое могли убрать с трибун.

Напомним, королевские скачки Royal Ascot включают в себя пятидневный марафон, во время которого проходит 17 конных заездов. В скачках участвуют и лошади из королевской конюшни. Призовой фонд Royal Ascot-2019 составил 4 миллиона фунтов.

Попасть на мероприятие могут все желающие. Главное – пройти дресс-код. Минимальная стоимость билета на Royal Ascot – 21 фунт. Каждый год мероприятие посещают в среднем полмиллиона человек.

И для Зары скачки представляют особый интерес, ведь она, как и ее бабушка и мать, обожает лошадей и конный спорт. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Зара завоевала серебряную медаль в составе команды по троеборью и регулярно посещает гоночные соревнования по всему миру, в том числе Magic Millions в Австралии.

Напомним, в прошлом году, королева впервые за 70 лет пропустила скачки в Аскоте. Это случилось за несколько месяцев до ее смерти.