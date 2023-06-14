Королева Иордании Рания продемонстрировала элегантный образ (фото)

Монаршая персона посетила выпускной вечер в академии, которую основала в 2004 году.

Королева Иордании Рания посетила местный выпускной вечер. Об этом монаршая персона сообщила в своем Instagram.

Королева Рания Аль-Абдулла выглядела потрясающе в нежно-розовом платье Dolce & Gabbana, посетив церемонию вручения дипломов в Международной академии в Аммане.

"Поздравляю всех выпускников Иордании! В Международной Академии — сегодня выпускной Аммана", — прокомментировала мероприятие монаршая персона.

Она дополнила приталенный образ с длинными рукавами тонким серебристым поясом с золотой застежкой.

52-летняя королева, которую часто хвалят за безупречный вкус, соединила платье длиной до колен с воланами и элегантными туфлями-лодочками из розового золота и румяной сетки с острым носком от Dior.

Свежий и летний наряд дополнила ее маленькая сумка Dolce & Gabbana "Sicily" бледно-серого цвета.

Ювелирные украшения королевы Рании были элегантными и оригинальными, особенно ее розовое кольцо "1919" от ливанского дизайнера Ральфа Масри.

Королева Рания

Мать четырех, основавшая Международную академию в Аммане в 2004 году, распустила свои волосы и сделала легкий макияж для важного события.

Королева Рания Фото: Queen Rania Al Abdullah

Напомним, королева Рания вышла на публику в нежно-голубом платье от ливанского дизайнера.

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