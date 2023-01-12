Королева Иордании Рания рассказала, что думает о Кейт Миддлтон

Королева Иордании считает Кейт человеком, который отдает своему долгу всю себя.

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В тот момент, когда принцесса Уэльская Кэтрин наряду с другими членами королевской семьи Великобритании оказалась в центре пристального внимания после выхода мемуаров принца Гарри, в Сети всплыл отрывок интервью королевы Рании, которое она дала CNN в Лондоне в сентябре 2022 года перед похоронами Елизаветы II.

В нем она рассказала, что восхищается Кейт Миддлтон, потому что она отдает всю себя делу, которым занимается. По ее словам, во всем, что делает принцесса Уэльская, есть "чувство искренности" и "любви".

"Принцесса Кэтрин, когда она говорит о своей работе, ее лицо светится. Она делает это из чувства долга, но, что более важно, она делает это, потому что ей абсолютно все важно. Когда она говорила о своей работе, она говорила: "Мне просто повезло, что я занимаюсь этим, у меня есть привилегия заниматься этим". Значит, она дает от всего сердца. И снова во всем, что она делает, чувствуется искренность и чувство любви", – призналась Рания.

Что касается принца Гарри, то он поначалу говорил, что Кейт – это словно сестра, которой у него никогда не было. Однако их теплые отношения испортились еще до свадьбы младшего сына короля. В мемуарах герцог Сассекский рассказал, как Кейт довела до слез Меган Маркл незадолго до свадьбы, и даже опубликовал переписку двух женщин.

В свою очередь Меган Маркл говорила, что ее поразила холодность Кейт при первом знакомстве. Жена принца Гарри отметила, что не ожидала сохранения формальности за закрытой дверью.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вместе появились на публике после выхода книги "Запасной".