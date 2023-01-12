Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вместе появились на публике после выхода книги принца Гарри
Монаршая чета посетила Королевскую университетскую больницу Ливерпуля.
Пока весь мир живо обсуждает скандальные мемуары принца Гарри, где тот высказал все, что накипело в адрес своих британских родственников, члены королевской семьи хранят молчание и продолжают с достоинством исполнять свои обязанности. Так, принц и принцесса Уэльские 12 января посетили Ливерпуль, где встретились с сотрудниками служб здравоохранения и поддержки психического здоровья, пишет People.
Уильям и Кейт начали свой визит с посещения Королевской университетской больницы Ливерпуля. Медицинское учреждение открылось в октябре прошлого года. Это очень современная больница, построенная вместо старой, работавшей 40 лет. Сегодня это крупнейшее в Великобритании учреждение, предоставляющее всем пациентам отдельные спальни с ванными комнатами.
Имея 640 коек, в том числе 40 коек интенсивной терапии для пациентов, Королевская ливерпульская больница предоставляет множество специализированных услуг и уделяет особое внимание комплексному плановому уходу.
Когда супруги появились возле больницы, они не стали разговаривать с собравшимися поглазеть на королевскую чету людьми и отвечать на вопросы репортеров о книге Гарри. Принц и принцесса помахали толпе рукой и быстро зашли внутрь.
Пара встретилась с персоналом больницы, причем пообщались и с теми, кто работал в самую трудную "коронавирусную" зиму.
Также среди тех, кто встречал Уильяма и Кейт, был вспомогательный персонал и специалисты по оказанию первой помощи в области психического здоровья.
После больницы герцоги Кембриджские и Корнуолльские отправились в благотворительную организацию Open Door Charity в Биркенхеде, которая использует культуру и творчество, чтобы вдохновлять и вовлекать людей.
Напомним, как Кейт Миддлтон отреагировала на книгу принца Гарри. Известно также о чувствах принца Уильяма.