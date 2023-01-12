Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вместе появились на публике после выхода книги принца Гарри

Монаршая чета посетила Королевскую университетскую больницу Ливерпуля.

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Пока весь мир живо обсуждает скандальные мемуары принца Гарри, где тот высказал все, что накипело в адрес своих британских родственников, члены королевской семьи хранят молчание и продолжают с достоинством исполнять свои обязанности. Так, принц и принцесса Уэльские 12 января посетили Ливерпуль, где встретились с сотрудниками служб здравоохранения и поддержки психического здоровья, пишет People.

Уильям и Кейт начали свой визит с посещения Королевской университетской больницы Ливерпуля. Медицинское учреждение открылось в октябре прошлого года. Это очень современная больница, построенная вместо старой, работавшей 40 лет. Сегодня это крупнейшее в Великобритании учреждение, предоставляющее всем пациентам отдельные спальни с ванными комнатами.

Имея 640 коек, в том числе 40 коек интенсивной терапии для пациентов, Королевская ливерпульская больница предоставляет множество специализированных услуг и уделяет особое внимание комплексному плановому уходу.

Когда супруги появились возле больницы, они не стали разговаривать с собравшимися поглазеть на королевскую чету людьми и отвечать на вопросы репортеров о книге Гарри. Принц и принцесса помахали толпе рукой и быстро зашли внутрь.

Пара встретилась с персоналом больницы, причем пообщались и с теми, кто работал в самую трудную "коронавирусную" зиму.

Также среди тех, кто встречал Уильяма и Кейт, был вспомогательный персонал и специалисты по оказанию первой помощи в области психического здоровья.

После больницы герцоги Кембриджские и Корнуолльские отправились в благотворительную организацию Open Door Charity в Биркенхеде, которая использует культуру и творчество, чтобы вдохновлять и вовлекать людей.

Напомним, как Кейт Миддлтон отреагировала на книгу принца Гарри. Известно также о чувствах принца Уильяма.