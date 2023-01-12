Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше разом з'явилися на публіці після виходу книги принца Гаррі

Монарша пара відвідала Королівську університетську лікарню Ліверпуля.

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Поки весь світ жваво обговорює скандальні мемуари принца Гаррі, де той висловив усе, що накипіло, на адресу своїх британських родичів, члени королівської родини мовчать і продовжують із гідністю виконувати свої обов'язки. Так, принц і принцеса Уельські 12 січня відвідали Ліверпуль, де зустрілися зі співробітниками служб охорони здоров'я та підтримки психічного здоров'я, пише People.

Вільям і Кейт розпочали свій візит із відвідування Королівської університетської лікарні Ліверпуля. Медичний заклад відкрився в жовтні минулого року. Це дуже сучасна лікарня, збудована замість старої, яка працювала 40 років. Сьогодні це найбільша у Великій Британії установа, яка надає всім пацієнтам окремі спальні з ванними кімнатами.

Маючи 640 ліжок, у тому числі 40 ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів, Королівська Ліверпульська лікарня надає безліч спеціалізованих послуг і приділяє особливу увагу комплексному плановому догляду.

Коли подружжя з'явилося біля лікарні, вони не почали розмовляти з людьми, які зібралися подивитися на королівське подружжя, і відповідати на запитання репортерів про книгу Гаррі. Принц і принцеса помахали натовпу рукою та швидко зайшли всередину.

Пара зустрілася з персоналом лікарні, причому поспілкувалися і з тими, хто працював у найважчу "коронавірусну" зиму.

Також серед тих, хто зустрічав Вільяма та Кейт, був допоміжний персонал і фахівці з надання першої допомоги в галузі психічного здоров'я.

Після лікарні герцоги Кембриджські та Корнуольські вирушили до благодійної організації Open Door Charity у Біркенхеді, яка використовує культуру та творчість, щоб надихати й залучати людей.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон відреагувала на книгу принца Гаррі. Відомо також про почуття принца Вільяма.