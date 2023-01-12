Королева Йорданії Ранія розповіла, що думає про Кейт Міддлтон

Королева Йорданії вважає Кейт людиною, яка віддає своєму обов'язку всю себе.

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Тоді коли принцеса Уельська Кетрін поряд із іншими членами королівської родини Великобританії опинилася в центрі пильної уваги після виходу мемуарів принца Гаррі, в мережі сплив уривок інтерв'ю королеви Ранії, яке вона дала CNN у Лондоні у вересні 2022 перед похоронами.

У ньому вона розповіла, що захоплюється Кейт Міддлтон, тому що вона віддає всю себе справі, якою займається. За її словами, у всьому, що робить принцеса Уельська, є "почуття щирості" й "любові".

"Принцеса Кетрін, коли вона говорить про свою роботу, її обличчя світиться. Вона робить це з почуття обов'язку, але, що важливіше, вона робить це, тому що їй абсолютно все важливо. Коли вона говорила про свою роботу, вона говорила: "Мені просто пощастило, що я займаюся цим, у мене є привілей займатися цим". Значить, вона віддає від щирого серця. І знову в усьому, що вона робить, відчувається щирість і почуття любові", — зізналася Ранія.

Що стосується принца Гаррі, то він спочатку казав, що Кейт — неначе сестра, якої в нього ніколи не було. Проте їхні теплі стосунки зіпсувалися ще до весілля молодшого сина короля. У мемуарах герцог Сассекський розповів, як Кейт довела до сліз Меган Маркл незадовго до весілля, та навіть опублікував листування двох жінок.

Зі свого боку, Меган Маркл говорила, що її вразила холодність Кейт під час знайомства. Дружина принца Гаррі зазначила, що не чекала на збереження формальності за зачиненими дверима.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше разом з'явилися на публіці після виходу книги "Запасний".