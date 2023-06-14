Вкусно пахнуть. 6 способов сделать так, чтобы у волос был приятный аромат

Произвести впечатление может не только внешний вид, но и запах. Сегодня мы поговорим о запахе ваших волос.

Вероятно, вы знаете, что если вы хотите хорошо пахнуть, то ключевым в данном случае является личная гигиена. Но как насчет волос? Ваши пряди также имеют свой собственный аромат, отражающий средства, которые вы используете и различные факторы окружающей среды. Парикмахер и дерматолог подобрали пять ключевых советов, которые помогут улучшить запах ваших волос. Об этом пишет BYRDIE.

Используйте эфирные масла

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Если вы хотите усилить аромат своих волос, попробуйте намазать эфирным маслом кожу головы или волосы. "Эфирные масла прекрасно подходят для волос по многим причинам, — говорит Эвелин Денис, парикмахер из Лос-Анджелеса. — Ароматизированные масла для волос великолепны, и я выбираю их в зависимости от настроения или потребностей". А какие ароматы выбрать, решать только вам. "Я особенно люблю ароматы мяты, розмарина, лаванды и апельсина", — говорит Денис. Она рекомендует использовать эфирные масла, как для кожи головы, так и для волос, но для начала убедитесь, что средство можно использовать для волос и кожи головы — есть ароматные освежающие спреи для волос, а также спреи против загрязнения, содержащие эфирные масла.

Избегайте сигарет

Хотя сигарет нужно избегать для общего состояния здоровья, сигаретный дым также может оставлять неприятный запах и на волосах. Если вы сами курите, то можете не осознавать, насколько сильно глубоко запах может проникнуть в ваши волосы. "Волосы отлично впитывают влагу, поэтому вывести любой запах, особенно дыма, из ваших волос будет очень сложно", — объясняет парикмахер и специалист по плетению косичек Эвелин Денис. "Лучший и самый простой способ — это мыть волосы шампунем и кондиционером. Если у вас нет времени или возможности принять душ, вы можете попробовать разделить волосы на части и использовать сухой шампунь, обязательно втирая его в кожу головы".

Используйте ароматизированные средства для укладки

В то время как шампунь и кондиционер смываются с волос, средства для укладки, такие как мусс, гель и несмываемый кондиционер остаются на волосах. Это означает, что запах средств останется на ваших волосах, пока вы их не помоете. Если вы хотите, чтобы волосы приятно пахли, ищите продукты с насыщенным приятным ароматом, который вам нравится.

Используйте аромат для волос

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Если ваши волосы не пахнут так "вкусно", как хотелось бы, у вас может возникнуть соблазн распылить на пряди духи для быстрого решения проблемы. К сожалению, это не очень хорошая идея, поэтому вам следует избегать этого. Духи созданы для кожи (а не для волос), и некоторые ингредиенты могут повредить волосы, например, спирт в большинстве формул очень сушит их.

"Духи не должны быть решением неприятного запаха волос, так как они могут высушить ваши пряди", — говорит Денис. "Существует достаточно продуктов, предназначенных специально для волос, которые пахнут невероятно". Вместо этого выберите средство для волос с любимым ароматом — это может быть ваш шампунь и кондиционер, различные спреи, муссы и кремы и/или аромат для волос.

Регулярно мойте волосы

Есть много разных мнений о том, как часто нужно мыть голову. Некоторые специалисты советуют делать это как можно реже, чтобы сохранить натуральные масла кожи головы нетронутыми, чтобы они могли покрыть ваши волосы, в то время как другие советуют мыть как можно чаще, чтобы избежать накопления кожного сала. Если вы хотите, чтобы волосы приятно пахли, нужно мыть их чаще. Сертифицированный дерматолог Трейси Эванс, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, объясняет, что "запах появляется на коже, скальпе или волосах, когда бактерии собираются на коже. Мытье волос и кожи головы для удаления масел, грязи и бактерий может помочь предотвратить накопление запаха".

Что касается того, как часто вы должны мыть волосы, чтобы предотвратить появление запаха, это может быть реже, чем вы думаете. "Я не рекомендую мыть голову каждый день, — говорит Денис. — Два-три раза в неделю — этого достаточно, чтобы волосы оставались здоровыми и приятно пахли".

Исключите медицинские проблемы

Прежде всего, важно, чтобы вы были уверены, что плохо пахнущие волосы или кожа головы не связаны с какой-либо медицинской проблемой. Эванс объясняет, что "такие состояния, как себорейный дерматит (интенсивная перхоть) могут иметь запах". Если вы обеспокоены тем, что волосы плохо пахнут из-за проблем со здоровьем, не стесняйтесь записаться на прием к семейному врачу или дерматологу. Они могут помочь вам понять, что происходит, и решить проблему, а не просто временно ее замаскировать.

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