Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальное платье-пиджак (фото)

Звездные супруги Бекхэм с двумя детьми посетили модный показ.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальное платье-пиджак на лето 2023. Снимками мама четырех делится в своем Instagram.

Знаменитость посетила показ своего бренда одежды в компании мужа и детей. Для мероприятия Виктория выбрала черное мини-платье-пиджак с глубоким декольте. К образу дизайнер добавила черные колготки и матовые туфли-лодочки в тон основного наряда. Волосы жена Дэвида Бекхэма оставила распущенными и сделала вечерний макияж.

"Лето на #VictoriaBeckham и #VBEyewear!! Так весело праздновать. Я вас всех так люблю @DavidBeckham, @CruzBeckham, #HarperSeven 💕💕 xx Целую", — прокомментировала британская звезда.

Семья Бекхэм

Тем временем 48-летний Дэвид поддержал цветовое решение своей возлюбленной, выбрав total-black образ. А 11-летняя Харпер, единственная дочь супругов, была в нежно-розовом платье и кроссовках. Круз сделал ставку на спортивный образ.

"Какая хорошая семья 🖤", "Одна из самых модных икон ✨", "Желаю, чтобы вы двое были вместе всю жизнь👏 единственная пара знаменитостей, которая так долго вместе, теперь называется любовью", — пишут в комментариях фолловеры Виктории.

Виктория Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Напомним, Виктория Бекхэм и Никола Пельтц развеяли домыслы о своей вражде.

Также Фокус писал о летнем уикенде семьи Бекхэмов в Японии.