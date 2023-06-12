Семья Бекхэмов отправилась на уикенд в Японию (фото)

Знаменитостей развлекали местные гейши.

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Виктория и Дэвид Бекхэмы устроили своим детям роскошный японский отпуск. 49-летняя британская дизайнер поделилась снимками в своем Instagram вместе с 18-летним Крузом и 11-летней Харпер, когда они "узнавали о культуре страны".

48-летний футболист Дэвид Бекхэм также присоединился к своей семье в традиционном чайном домике, когда они фотографировались вместе с эффектно одетыми гейшами.

Семья Бекхэмов в Японии

Многодетная мама позировала во всем черном, а ее темные волосы были распущены. В то же время Дэвид был в стильном кремовом свитере, который он носил с брюками.

На других снимках семья осталась незамеченной, когда они надевали маски и путешествовали на городском транспорте, прежде чем остановиться на ужин в местном ресторане.

Гейши — профессиональные артистки, посещающие гостей во время трапез, банкетов и других мероприятий.

Семья Бекхэмов в Японии

Дочь Харпер широко улыбнулась, демонстрируя свое блюдо, а Круз демонстрировал свои навыки пользования палочками.

Виктория подписала пост: "Так невероятно вернуться в Японию после столько долгих встреч с невероятными людьми и изучения культуры и традиций. Спасибо всем за то, что вы организовали такое гостеприимство нашей семье".

Дэвид опубликовал фотографии, написав: "Спустя столько времени было так приятно вернуться в Японию с семьей, изучающей культуру и, конечно, наслаждающейся замечательной едой".

Напомним, Ева Лонгория рассказала о дружбе с Викторией Бекхэм.

Также Фокус писал о воссоединении семьи Бекхэмов и Пельтцев.