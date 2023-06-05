Все семейство Бекхэмов собралось вместе провести выходные

Весь клан Бекхэмов воссоединился на выходных, чтобы повеселиться всей семьей.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фотографий с мужем и детьми. Кроме того, к семье на отдыхе присоединились жена Бруклина, 28-летняя Никола Пельтц и подруга Ромео, 20-летняя Миа Реган.

Виктория была одета в повседневный джемпер, синие джинсы и белые кроссовки. На одном кадре она позировала с 20-летним сыном Ромео, который был одеты в джинсы, белую футболку и зеленый бомбер.

Ромео и Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Жена Дэвида Бекхэма также опубликовала снимок, на котором изображены все трое ее сыновей — 24-летний Бруклин, Ромео и 18-летний Круз.

Сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

К семейству присоединились Никола Пельтц и Миа Реган. На одной фотографии Бруклин и его супруга позировали рядом с дочерью Бекхэмов — 11-летней Харпер.

Никола Пельтц, Бруклин и Харпер Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

"Самая красивая неделя 🙏🏼 Я вас всех люблю", — подписала публикацию бывшая звезда Spice Girl.

Виктория также позировала для фото с Николой, которая выглядела стильно в розово-черном пуховике The North Face и джинсах. Они обнимались, а в руках у них были бокалы с коктейлями.

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Напомним, Виктория Бекхэм появилась на публике со своей невесткой Николой Пельтц на фоне слухов об их ссорах.

Также Фокус писал, что Дэвид Бекхэм и 11-летняя Харпер подпевали легендарному Элтону Джону на его концерте.