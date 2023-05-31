Дэвид Бекхэм спел со своей 11-летней дочерью (видео)

Звездная семья вместе посетила прощальный концерт Элтона Джона.

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48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм спел со своей дочерью Харпер. Трогательным видео поделилась Виктория Бекхэм в Instagram.

Многодетный отец и его 11-летняя наследница порадовали публику, когда они присоединились к сэру Элтону Джону на его последнем концерте в O2 Arena в Лондоне.

Бывший футболист и его дочь покачивались на своих сиденьях и радостно танцевали под культовый трек Элтона 1972 года "Crocodile Rock".

Харпер обнимала отца за плечо, а Дэвид продемонстрировал свой голос фальцетом, гармонируя с припевом.

В своем посте бывшая участница группы "Spice Girls" написала: "Подождите… Я так сильно люблю вас @davidbeckham @brooklynpeltzbeckham @cruzbeckham @nicolaannepeltzbeckham #harperseven. Финальный концерт в Лондоне, мы любим тебя @eltonjohn".

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

В частности, мама четырех показала семейные кадры с дочерью и невесткой Николой Пельтц. Также она опубликовала радостный снимок мужа со старшим сыном Бруклином.

Виктория Бекхэм с дочерью и невесткой Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином

"Он действительно лучший шоумен", — подписала фото Дэвида Бекхэма на фоне плаката с Элтоном Джоном Виктория.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Дэвид Бекхэм

Напомним, Дэвид Бекхэм принес королю Великобритании баночку меда.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Виктории Бекхэм.