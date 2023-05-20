Дэвид Бекхэм подарил королю Чарльзу ІІІ баночку меда (фото)

И королевская семья Великобритании, и легендарный футболист занимаются пчеловодством.

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48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм подарил королю Чарльзу ІІІ баночку меда. Об этом легендарный спортсмен сообщил в своем Instagram с почти 80 млн подписчиков.

"Честь провести время с Его Величеством Королем, когда он вручил премию королевы Елизаветы II за британский дизайн 🇬🇧… Плюс подарок – мой домашний мед для Его Величества 🐝 оказывается, мы разделяем любовь к пчеловодству 🍯", — прокомментировал встречу с монархом Бекхэм.

Во время мероприятия легенда футбола подарил старшему сыну покойной королевы Елизаветы II баночку домашнего меда, который он называет своей "липкой штукенцией". Чарльз ІІІ, который, как сообщается, держал пчелиные ульи вокруг своих королевских поместий, поблагодарил бывшую футбольную звезду и сказал: "Нам придется сделать обмен".

Интерес Дэвида Бекхэма к пчелам начался, когда он находился дома с семьей во время пандемии 2020 года, сообщает Vogue. Во время карантина он установил ульи в семейном имении в Англии.

Дэвид Бекхэм и король Чарльз ІІІ

Королевская семья Великобритании также по-особому относится к пчелам. У Елизаветы II были ульи с насекомыми, а после ее смерти Чарльз III лично сообщил им о смене хозяина.

Дэвид Бекхэм и король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, о чем говорили Чарльз ІІІ и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после коронации 6 мая 2023.

Также Фокус писал о планах короля Чарльза III отправиться в Румынию – на родину Дракулы.