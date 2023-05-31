Девід Бекхем заспівав зі своєю 11-річною донькою (відео)

Зіркова родина разом відвідала прощальний концерт Елтона Джона.

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48-річний британський футболіст Девід Бекхем заспівав зі своєю донькою Гарпер. Зворушливим відео поділилася Вікторія Бекхем в Instagram.

Багатодітний батько і його 11-річна спадкоємиця порадували публіку, коли вони приєдналися до сера Елтона Джона на його останньому концерті в O2 Arena у Лондоні.

Колишній футболіст і його донька погойдувалися на своїх сидіннях і радісно танцювали під культовий трек Елтона 1972 року Crocodile Rock.

Гарпер обіймала батька за плече, а Девід продемонстрував свій голос фальцетом, гармоніюючи з приспівом.

У своєму дописі колишня учасниця гурту "Spice Girls" написала: "Зачекайте… Я так сильно люблю вас @davidbeckham @brooklynpeltzbeckham @cruzbeckham @nicolaannepeltzbeckham #harperseven. Фінальний концерт у Лондоні, ми любимо тебе @eltonjohn".

Девід Бекхем з донькою Гарпер

Зокрема мама чотирьох показала родинні кадри з донькою та невісткою Ніколою Пельтц. Також вона опублікувала радісний знімок чоловіка із старшим сином Брукліном.

Вікторія Бекхем з донькою та невісткою Девід Бекхем із сином Брукліном

"Він справді найкращий шоумен", — підписала фото Девіда Бекхема на фоні плаката з Елтоном Джоном Вікторія.

Девід Бекхем з донькою Гарпер Девід Бекхем

Нагадаємо, Девід Бекхем приніс королю Великобританії баночку меду.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Вікторії Бекхем.