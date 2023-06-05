Усе сімейство Бекхемів зібралося разом провести вихідні

Весь клан Бекхемів возз'єднався у вихідні, щоб повеселитися всією сім'єю.

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49-річна британська співачка й дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася у своєму Instagram-акаунті серією фотографій із чоловіком і дітьми. Крім того, до родини на відпочинку приєдналися дружина Брукліна, 28-річна Нікола Пельтц, і подруга Ромео, 20-річна Міа Реган.

Вікторія була одягнена в повсякденний джемпер, сині джинси та білі кросівки. На одному кадрі вона позувала з 20-річним сином Ромео, який був одягнений у джинси, білу футболку та зелений бомбер.

Ромео та Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Дружина Девіда Бекхема також опублікувала знімок, на якому зображені всі троє її синів — 24-річний Бруклін, Ромео та 18-річний Круз.

Сини Девіда й Вікторії Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

До сімейства приєдналися Нікола Пельтц і Міа Реган. На одній фотографії Бруклін і його дружина позували поряд із дочкою Бекхемів — 11-річною Гарпер.

Нікола Пельтц, Бруклін і Гарпер Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

"Найкрасивіший тиждень 🙏🏼 Я вас усіх люблю", — підписала публікацію колишня зірка Spice Girls.

Вікторія також позувала для фото з Ніколою, яка мала стильний вигляд у рожево-чорному пуховику The North Face і джинсах. Вони обіймалися, а в руках у них були келихи з коктейлями.

Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем з'явилася на публіці зі своєю невісткою Ніколою Пельтц на тлі чуток про їхні сварки.

Також Фокус писав, що Девід Бекхем і 11-річна Гарпер підспівували легендарному Елтону Джону на його концерті.