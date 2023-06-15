Жена Кевина Костнера, подав на развод, отказывается покидать имение за 145 миллионов долларов

Кристин Баумгартнер нарушает условия брачного контракта, и остается в доме, чтобы убедить мужа уступить ее финансовым требованиям.

1 мая жена Кевина Костнера, Кристин Баумгартнер, подала на развод. Причиной разлада стал напряженный рабочий график 68-летнего актера, который сейчас снимается в хитовом сериале "Йеллоустоун" и практически не бывает дома. Кристин это надоело, и она хочет разойтись. Но на своих условиях. Сейчас она нарушает условия брачного контракта, оставаясь в семейной резиденции за 145 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Кевин Костнер говорит, что она осталась в его доме, чтобы убедить его уступить "различным финансовым требованиям".

Дом Кевина Костнера в Карпинтерии за 145 миллионов долларов

Он сказал, что дал ей 1,45 миллиона долларов на переезд в соответствии с согласованными условиями брачного контракта. У Костнера обширное портфолио в сфере недвижимости, в том числе участок площадью 10 акров на берегу моря в Карпинтерии, Калифорния. Именно этот участок с огромным домом и с видом на Тихий океан оценивается в 145 миллионов долларов.

68-летний оскароносный актер сказал, что в соответствии с условиями их брачного соглашения 49-летняя Баумгартнер должна покинуть дом в 30-дневный период. Но она этого не сделала.

А тем временем страсти накаляются, так как Кевин хочет заложить часть своей собственности, чтобы профинансировать съемки нового фильма. И в семейном доме уже была замечена группа инспекторов по недвижимости.

Кристин Баумгартнер, которая в прошлом работала моделью и дизайнером сумок, вышла замуж за Костнера в 2004 году. И в соответствии с брачным договором, который они подписали, когда поженились, Баумгартнер согласилась покинуть дома и забрать свое имущество в случае их развода. У Костнера три семейных дома (один из них в Аспене) и он является их единственным владельцем.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

У пары трое общих детей: сыновья Кейден, 16 лет, и Хейс, 14 лет, и дочь Грейс, 13 лет.

С кем они будут жить после развода – неизвестно. Но пока актер хочет, чтобы Кристин уехала. Он согласен выплачивать ей по 30 тысяч долларов в месяц на аренду дома и еще 10 тысяч долларов на переезд.

Напомним, звезда "Техохранителя" был очень расстроен тем, что жена решила разойтись с ним после 18 лет брака. Но сейчас, когда он хочет выставить ее из дома, ясно, что на примирение не стоит рассчитывать.

Кристин – вторая жена актера. От первой жены Синди Сильва у него трое детей. Также есть внебрачный сын Лиам от бывшей девушки Бриджит Руни.