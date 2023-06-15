Том Холланд дал редкий комментарий о его отношениях с Зендаей

Звездную пару заподозрили в романе в 2019 году.

27-летний британский актер Том Холланд рассказал об отношениях с Зендаей. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Назвав свои отношения с возлюбленной "сакральными", Том в свежем интервью объяснил, почему они всегда держали все в тайне.

В настоящее время актер рекламирует свой новый сериал "The Crowded Room". Во время одного из интервью, когда Тома спросили о его отношениях с Зендаей, он сказал: "Наши отношения — это то, что мы невероятно защищаем, и мы хотим сохранить их как можно сакральнее".

Том также рассказал, что он и Зендая чувствуют, что они не должны никому объяснять свои отношения.

"Мы не думаем, что мы кому-то обязаны, это наше дело, и это не имеет ничего общего с нашей карьерой", — сказал он.

Том Холланд и Зендая Фото: Tracy Borman\Twitter

Слухи об отношениях "Человека-паука" и Зендаи появились еще в 2019 году, но тогда оба их опровергли. Два года спустя папарацци заметили их за поцелуями в машине, что подтвердило, что они встречаются.

Несмотря на то, что два актера неоднократно публиковали фотографии и подписи, наполненные любовью, они всегда воздерживались от публичных заявлений о своих отношениях, а также от посещения совместных мероприятий.

Том Холланд и Зендая Фото: Getty Images

Напомним, Зендая показала редкие кадры Тома Холланда в честь его 27-летия.

Также Фокус писал о критике нового сериала Тома Холланда.