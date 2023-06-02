Зендая трогательно поздравила Тома Холланда с 27-летием (фото)

Знаменитости отправились на отдых к морю.

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26-летняя американская актриса Зендая показала кадры морского отдыха со своим бойфрендом Томом Холландом в день его 27-летия. Снимками звезда сериала "Эйфория" делится в Instagram с более чем 180 млн подписчиков.

Возлюбленная "Спайдермена" сфотографировала его во время погружения в воду. Холланд показал сердечко Зендаи, с которой встречается около двух лет.

В частности, американская актриса показала фото в полный рост Тома Холланда, позировавшего на фоне моря. Снимок звезда оставила без подписи, только добавила эмодзи с сердечками в глазах. Таким образом Зендая поздравила своего возлюбленного с 27-м днем рождения, который он отпраздновал 1 июня 2023 года.

Том Холланд Фото: Скріншот Том Холланд Фото: Скріншот

26-летняя Зендая и 27-летний Холланд официально подтвердили свои романтические отношения в ноябре 2021 года, хотя до этого их несколько раз "ловили" за поцелуями и объятиями.

Звездная пара познакомилась на съемках фильма "Человек-паук" в 2017 году. После обнародования романа они стали чаще появляться на публике и публиковать общие кадры в соцсетях.

Том Холланд и Зендая Фото: Tracy Borman\Twitter

Напомним, Том Холланд и Зендая сходили на экскурсию в замок в Англии.

Также Фокус писал о романтическом свидании Тома Холланда и Зендаи в Венеции.