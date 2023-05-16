Зендая и Том Холланд были замечены на романтическом свидании в Венеции (фото)

Звездная пара предпочитает осмотр европейских достопримечательностей и романтические свидания, избегая папарацци.

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26-летняя американская актриса Зендая и ее возлюбленный, 26-летний британский актер Том Холланд были замечены на романтическом свидании в Венеции. Они сидели в задней части водного такси, обнимались и фотографировали на фоне заката. Об этом пишет Daily Mail.

Для вечернего свидания звезда сериала "Эйфории" выбрала полностью черный ансамбль. Она надела твидовый жакет, брюки и сапоги на каблуке. Зендая дополнила образ своими фирменными очками с золотой оправой.

Тем временем Холланд выбрал синюю джинсовую куртку, черные джинсы и коричневые ботинки.

На некоторых кадрах видно, как Зендая нежно целует бойфренда в щеку.

Последние несколько недель пара много путешествовала, посетив родной город Холланда Лондон, затем отправившись в Индию, а затем вернувшись в Великобританию.

Напомним, в новом интервью Зендая рассказала, что даже после семи лет дружбы со своим партнером по фильму "Человек-паук" Томом Холландом она все еще иногда не понимает его британских сленговых фраз.

Также Фокус писал, что Зендая в очередной раз подогрела слухи о помолвке с Томом Холландом, продемонстрировав кольцо с инициалами "Спайдермена".