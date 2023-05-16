Зендея та Том Голланд були помічені на романтичному побаченні у Венеції (фото)

Зіркова пара віддає перевагу огляду європейських пам'яток та романтичні побачення, уникаючи папараці.

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26-річна американська акторка Зендая та її коханий, 26-річний британський актор Том Голланд були помічені на романтичному побаченні у Венеції. Вони сиділи в задній частині водного таксі, обіймалися та фотографували на тлі заходу сонця. Про це пише Daily Mail.

Для вечірнього побачення зірка серіалу "Ейфорії" обрала чорний ансамбль. Вона одягла твідовий жакет, штани та чоботи на підборах. Зендея доповнила образ своїми фірмовими окулярами із золотою оправою.

Тим часом Голланд вибрав синю джинсову куртку, чорні джинси та коричневі черевики.

На деяких кадрах видно, як Зендея ніжно цілує бойфренда в щоку.

Останні кілька тижнів пара багато подорожувала, відвідавши рідне місто Голланда Лондон, потім вирушивши до Індії, а потім повернувшись до Великобританії.

Нагадаємо, в новому інтерв'ю Зендея розповіла, що навіть після семи років дружби зі своїм партнером фільму "Людина-павук" Томом Голландом вона все ще іноді не розуміє його британських сленгових фраз.

Також Фокус писав, що Зендея в черговий раз підігріла чутки про заручини з Томом Голландом, продемонструвавши обручку з ініціалами "Спайдермена".