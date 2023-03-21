Зендея приміряла каблучку з ініціалами Тома Голланда (фото)

Зіркова пара усе більше підігріває чутки про свої заручини.

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26-річна американська акторка та співачка Зендея Коулман продемонструвала золоту каблучку з ініціалами свого бойфренда Тома Голланда. Про це пише Daily Mail.

На кадрах, опублікованих майстром манікюру Мариною Добрич, зірка екрану демонструє свої щойно нафарбовані ніжно-рожеві нігті. Однак найбільше уваги привертає дрібничка на середньому пальці.

Вона носить золоту печатку, прикрашену ініціалами її хлопця Тома Голланда елегантним курсивним шрифтом. Незважаючи на те, що ініціали сценарію виглядають як "TH" для імені зірки "Uncharted", деякі користувачі соціальних мереж стверджували, що воно виглядає як "ZH", поєднання її першого та останнього ініціалів.

Схоже, що Зендея носить каблучку вже деякий час, оскільки той самий золотий аксесуар можна побачити на іншому відео, яке виклала Марина два дні тому. На ньому акторка має темно-сині нігті.

Зендея показала каблучку з ініціалами Тома Голланда

"Ой, вони точно одружуються", — твітнув один фанат зіркової пари.

Інший пожартував: "Чорт, усе вже скінчено. Зендея і я не трапимося".

Зендея та Том Голланд Фото: Getty Images

Зендея та Том Голланд офіційно зустрічаються з 2021 року. Познайомилися знаменитості на зйомках фільму "Людина-павук" у 2017 році. Після цього їх тривалий час підозрювали в романі, поки у своєму інтервʼю "Спайдермен" не підтвердив домисли фанатів.

Нагадаємо, Тома Голланда та Зендею "зловили" під час романтичної прогулянки на батьківщині актора.

Також Фокус детальніше писав про батьків Зендеї та Тома Голланда.