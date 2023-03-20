Голлівудські свати. Ким є батьки Тома Голланда та Зендеї

Про романтичні стосунки зіркової пари стало відомо восени 2021.

Related video

Журналісти розібралися, чим займаються батьки британського актора Тома Голланда та акторки Зендеї. Про це пише Daily Mail.

Батько "Людини-павука", Домінік Голланд має довгу кар’єру в комедії, і вперше почав виступати зі стендапом у The Comedy Café у Лондоні ще в 1991 році.

Але саме його радіошоу BBC Four у 2000 році "Маленький світ Домініка Голланда" принесло йому премію Comic Heritage.

Відтоді Домінік написав книгу про те, як його наздогнав успіх свого сина, під назвою "Затьмарення: виявилося, що у Людини-павука все-таки є тато".

Зокрема комік розповів, як він готовий тримати свого сина на землі. Він сказав: "Я вважаю, що 99 відсотків знаменитостей абсолютно взаємозамінні. Я часто нагадую про це Тому!"

Домінік Голланд і фотографиня Ніккі познайомилися в Університеті Лідса, де вони обоє навчалися, вони одружилися і народили чотирьох синів Тома, Педді, 18, і близнюків Гаррі і Сема, 24.

Том Голланд з дівчиною та батьками

Гаррі грав невеликі епізодичні ролі у фільмах свого брата "Людина-павук: далеко від дому" та "Людина-павук: дороги додому немає", але його сцену в останній картині вирізали.

Тим часом Зендея, яка народилася в Каліфорнії, має тісні зв’язки зі своєю матір’ю Клер Стормер і татом Казембе Коулманом, настільки близькі, що її тато також є її менеджером.

Том Голланд та Зендея Фото: Getty Images

Колишня вчителька Клер та її чоловік Казембе розлучилися, коли Зендея була дитиною, хоча зірка показала, що її батьки "все ще друзі".

Тепер Клер володіє власною ювелірною компанією під назвою Kizzmet Jewelry, яку часто носить сама Зендея.

Вона єдина дитина в обох своїх батьків, але має п’ятьох старших зведених братів і сестер.

Нагадаємо, скільки Зендея заробляє за один епізод серіалу "Ейфорія".

Також Фокус писав про побачення Тома Голланда та Зендеї в Лондоні.