Голливудские сваты. Кем являются родители Тома Холланда и Зендаи

О романтических отношениях звездной пары стало известно осенью 2021 года.

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Журналисты разобрались, чем занимаются родители британского актера Тома Холланда и актрисы Зендаи. Об этом пишет Daily Mail.

Отец "Человека-паука" Доминик Холланд имеет долгую карьеру в комедии, и впервые начал выступать со стендапом в The Comedy Café в Лондоне еще в 1991 году.

Но именно его радиошоу BBC Four в 2000 году "Маленький мир Доминика Холланда" принесло ему премию Comic Heritage.

С тех пор Доминик написал книгу о том, как его настиг успех своего сына, под названием "Затмение: оказалось, что у Человека-паука все-таки есть папа".

В частности, комик рассказал, как он готов "держать своего сына на земле". Он сказал: "Я считаю, что 99 процентов знаменитостей абсолютно взаимозаменяемы. Я часто напоминаю об этом Тому!"

Доминик Холланд и фотограф Никки познакомились в Университете Лидса, где они оба учились, они поженились и родили четырех сыновей Тома, Пэдди, 18, и близнецов Гарри и Сэма, 24.

Том Холланд с девушкой и родителями

Гарри играл небольшие эпизодические роли в фильмах своего брата "Человек-паук: вдали от дома" и "Человек-паук: дороги домой нет", но его сцену в последней картине вырезали.

Между тем, родившаяся в Калифорнии Зендая имеет тесные связи со своей матерью Клер Стормер и папой Казембе Коулманом, настолько близкие, что ее папа также является ее менеджером.

Том Холланд и Зендая Фото: Getty Images

Бывшая учительница Клэр и ее муж Казембе развелись, когда Зендая была ребенком, хотя звезда показала, что ее родители "все еще друзья".

Теперь Клэр владеет собственной ювелирной компанией под названием Kizzmet Jewelry, которую часто носит сама Зендая. Она единственный ребенок у обоих своих родителей, но имеет пятерых старших сводных братьев и сестер.

Напомним, сколько Зендая зарабатывает за один эпизод сериала "Эйфория".

Также Фокус писал о свиданиях Тома Холланда и Зендаи в Лондоне.