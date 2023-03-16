Том Холланд и Зендая были замечены на свидании в Лондоне (фото)

Об отношениях Тома Холланда и Зендаи стало известно осенью 2021 года.

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Звездную пару заметили папарацци, когда они отправились в супермаркет за покупками. После этого Том и Зендая взяли кофе и держась за руки отправились на прогулку по Лондону. Об этом пишет PageSix.

26-летний британский актер Холланд был одет в серую толстовку с капюшоном и свободные брюки цвета хаки в сочетании с темно-бордовой бейсболкой, надетой задом наперед, и удобными кроссовками.

Между тем, 26-летняя американская актриса Зендая отказалась от своего фирменного гламурного стиля с красных дорожек в пользу удобных вещей. На ней был черный бомбер и мешковатые джинсы с черными туфлями на платформе.

Коллеги по фильму "Человек-паук: Нет пути домой", кажется, проводят время в Великобритании, чтобы навестить близких Холланда.

В воскресенье их заметили на неспешной прогулке с родителями актера — Никки и Домиником Холландами.

Зендая и Том Холланд с родителями актера

Напомним, в декабре прошлого года в зарубежных СМИ появилась информация, что Том Холланд и Зендая обручились.

О романе звездной пары стало известно осенью 2021, хотя задолго до этого их замечали на публике за объятиями и поцелуями. После официального подтверждения отношений Том Холланд и Зендая начали часто выходить вместе в свет, хотя детали личной жизни пытались держать за семью замками.

Том Холланд и Зендая Фото: zendaya

Также Фокус писал о романтическом уикенде Тома Холланда и Зендаи в столице Венгрии.