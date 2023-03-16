Том Голланд і Зендая були помічені на побаченні в Лондоні (фото)

Про стосунки Тома Голланда та Зендаї стало відомо восени 2021 року.

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Зіркову пару помітили папараці, коли вони вирушили в супермаркет за покупками. Після цього Том і Зендая взяли каву і тримаючись за руки вирушили на прогулянку по Лондону. Про це пише PageSix.

26-річний британський актор Голланд був одягнений у сіру толстовку з капюшоном і вільні штани кольору хакі у поєднанні з темно-бордовою бейсболкою, одягненою задом наперед, та зручними кросівками.

Тим часом 26-річна американська акторка Зендая відмовилася від свого фірмового гламурного стилю з червоних доріжок на користь зручних речей. На ній був чорний бомбер та мішкуваті джинси з чорними туфлями на платформі.

Колеги по фільму "Людина-павук: Немає шляху додому", здається, проводять час у Великій Британії, щоб відвідати близьких Голланда.

У неділю їх помітили на повільній прогулянці з батьками актора — Ніккі та Домініком Голландами.

Зендая та Том Голланд із батьками актора

Нагадаємо, у грудні минулого року в закордонних ЗМІ з'явилася інформація, що Том Голланд і Зендая побралися.

Про роман зіркової пари стало відомо восени 2021 року, хоча задовго до цього їх помічали на публіці за обіймами та поцілунками. Після офіційного підтвердження стосунків Том Голланд та Зендая почали часто виходити разом у світ, хоча деталі особистого життя намагалися тримати за сімома замками.

Том Голланд і Зендая Фото: zendaya

Також Фокус писав про романтичний вікенд Гома Холланда та Зендаї в столиці Угорщини.