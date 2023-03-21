Зендая примерила кольцо с инициалами Тома Холланда (фото)

Звездная пара все больше подогревает слухи о своей помолвке.

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26-летняя американская актриса и певица Зендая Коулман продемонстрировала золотое кольцо с инициалами своего бойфренда Тома Холланда. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах, опубликованных мастером маникюра Мариной Добрич, звезда экрана демонстрирует свои только что накрашенные нежно-розовые ногти. Однако больше всего внимание привлекает аксессуар на среднем пальце.

Она носит золотую печать, украшенную инициалами ее парня Тома Холланда, элегантным курсивным шрифтом. Несмотря на то, что инициалы сценария выглядят как "TH" для имени звезды Uncharted, некоторые пользователи социальных сетей утверждали, что оно выглядит как "ZH", сочетание ее первого и последнего инициалов.

Похоже, что Зендая носит кольцо уже некоторое время, поскольку тот же золотой аксессуар можно увидеть на другом видео, которое выложила Марина два дня назад. На нем актриса имеет темно-синие ногти.

Зендая показала кольцо с инициалами Тома Холланда

"Ой, они точно женятся", – твитнул один фанат звездной пары.

Другой пошутил: "Черт, все уже кончено. Зендая и я не случимся".

Зендая и Том Холланд Фото: Getty Images

Зендая и Том Холланд официально встречаются с 2021 года. Познакомились знаменитости на съемках фильма "Человек-паук" в 2017 году. После этого их долго подозревали в романе, пока в своем интервью "Спайдермен" не подтвердил домыслы фанатов.

Напомним, Тома Холланда и Зендаю "поймали" во время романтической прогулки на родине актера.

Также Фокус подробнее писал о родителях Зендаи и Тома Холланда.