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Стиль життя

Зендея зізналася, що не завжди розуміє Тома Голланда

Зендея та Том Голланд, Зендея та Том Голланд зустрічаються, британський акцент тома холланда
Фото: Getty Images | Зендея та Том Голланд

Зірка екрану навіть після семи років дружби зі своїм колегою по цеху іноді не розуміє його британських сленгових фраз.

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26-річна американська акторка Зендея зізналася, що не завжди розуміє свого бойфренда Тома Голланда. Про це пише The Sun.

Зірка серіалу "Ейфорія" в новому інтервʼю розповідає, що навіть після семи років дружби зі своїм партнером по фільму "Людина-павук" вона все ще іноді не розуміє його британських сленгових фраз.

"Мені подобається британський акцент, але скільки б Том не намагався мені це пояснити, я ніколи не зрозумію римований сленг", — пожартувала вона. "Ніби я розумію концепцію, але яке відношення мають яблука та груші до сходів? Це мило, коли він говорить мені всілякі фрази — але я справді цього не розумію!"

Останні кілька тижнів пара багато подорожувала, відвідавши рідне місто Голланда Лондон, потім вирушивши до Індії, а потім повернувшись до Великобританії. "Спайдермен" минулого року придбав особняк у Річмонді, південно-західний Лондон, і пара провела час у будинку з шістьма спальнями вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Зендея та Том Голланд Fullscreen
Зендея та Том Голланд
Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/

"Він справді хороший на кухні, і це добре, оскільки я справді схильна до нещасних випадків", — розповіла Зендея про їхній спільний побут.

Потім акторка висловилася про соціальні мережі та тиск з боку громадськості.

"Я думаю, що ми повинні обійняти себе", — сказала зірка "Ейфорії". "Мені зробили фотошоп, і я сказала про це, бо це породжує нереалістичні очікування краси та того, як ми, жінки, маємо виглядати… Я намагаюся заохочувати молодих жінок бути справжніми та приймати себе такими, якими вони є. І якщо я збираюся це проповідувати, я повинна намагатися жити цим".

Зендея та Том Голланд Fullscreen
Зендея та Том Голланд
Фото: https://www.instagram.com/p/CX6m93YA_O0/

Вона додала: "Ми, як молоді жінки, маємо такий тиск, щоб виглядати ідеально, мати ідеальну кар’єру, і хоча ми всі хочемо бути успішними, ми повинні бути добрими до себе".

Нагадаємо, Том Голланд та Зендея відвідали лондонський ресторан та сфотографувалися із шеф-кухарем закладу.

Також Фокус писав про побачення Тома Голланда та Зендеї в Індії.