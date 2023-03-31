Зендея та Том Голланд сходили на побачення в лондонський ресторан (фото)

Акторська пара навіть знайшла хвилину, аби сфотографуватися з шеф-кухарем закладу.

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26-річна американська акторка Зендея і Том Голланд були помічені на романтичному побаченні у Лондоні. Про це розповів у своєму Instagram відомий шеф-кухар.

Зіркова пара провела час разом, обідаючи в одному з найпопулярніших місць для знаменитостей, Jamavar. Вони так добре провели час у розкішному ресторані, що навіть знайшли хвилинку, щоб сфотографуватися з шеф-кухарем Сурендером Моханом.

Знаменитості посміхнулися на фото, яке опублікував шеф-кухар у соцмережі.

"Було приємно, що Зендея і Том Голланд пообідали з нами в Джамаварі сьогодні вдень", — написав Мохан.

Актори виглядали стильно та витончено, насолоджуючись смачною індійською кухнею та демонструючи шикарні вбрання. Зендея одягла лавандову сукню-сліп у поєднанні з пальтом верблюжого кольору та чорними чобітьми до коліна. Вона доповнила образ мінімальною кількістю золотих прикрас і м’яким блискучим макіяжем.

Зендея та Том Голланд на побаченні у Лондоні

Тим часом Том Голланд також виглядав дуже елегантно та розслаблено, одягнувши кольоровий смугастий светр поверх білої сорочки в поєднанні з коричневими штанами та коричневим картатим піджаком. Він також одягнув пару білих кросівок і доповнив образ шапкою біні.

Нагадаємо, Зендея вчергове підігріла чутки про заручини з Томом Голландом, продемонструвавши каблучку з ініціалами "Спайдермена".

Також Фокус писав про батьків Тома Голланда та Зендеї.