Зендая и Том Холланд сходили на свидание в лондонский ресторан (фото)

Актерская пара даже нашла минуту, чтобы сфотографироваться с шеф-поваром заведения.

Related video

26-летняя американская актриса Зендая и Том Холланд были замечены на романтическом свидании в Лондоне. Об этом рассказал в своем Instagram известный шеф-повар.

Звездная пара провела время вместе, пообедав в одном из самых популярных мест для знаменитостей, Jamavar. Они так хорошо провели время в роскошном ресторане, что даже нашли минутку, чтобы сфотографироваться с шеф-поваром Сурендером Моханом.

Знаменитости улыбнулись на фото, опубликованном шеф-поваром в соцсети.

"Было приятно, что Зендая и Том Холланд пообедали с нами в Джамаваре сегодня днем", – написал Мохан.

Актеры выглядели стильно и изящно, наслаждаясь вкусной индийской кухней и демонстрируя шикарные наряды. Зендая надела лавандовое платье-слип в сочетании с пальто верблюжьего оттенка и черными сапогами до колена. Она дополнила образ минимальным количеством золотых украшений и мягким макияжем.

Зендая и Том Холланд на свидании в Лондоне

Тем временем Том Холланд выглядел очень элегантно и расслабленно, надев цветной полосатый свитер поверх белой рубашки в сочетании с коричневыми брюками и коричневым клетчатым пиджаком. Он также надел пару белых кроссовок и дополнил образ шапкой бини.

Напомним, Зендая в очередной раз подогрела слухи о помолвке с Томом Холландом, продемонстрировав кольцо с инициалами "Спайдермена".

Также Фокус писал о родителях Тома Холланда и Зендаи.