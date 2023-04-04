Зендею та Тома Голланда помітили під час побачення в Індії (фото)

Напередодні зіркова пара вийшла на червону доріжку престижного заходу.

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26-річна американська акторка Зендея та її бойфренд Том Голланд були помічені, тримаючись за руки, після відвідування відкриття Культурного центру Ніти Мукеш Амбані в Індії. Про це пише Elle.

Після насиченого подіями вихідного дня в Мумбаї зірка серіалу "Ейфорія" та "Спайдермен" влаштували романтичне побачення, прямуючи до розкішного чорного автомобіля.

Готуючись разом сісти на рейс з Індії, зіркова пара жваво розмовляла, сидячи поруч на задньому сидінні.

Зендея продемонструвала легкий весняний образ: білу сорочку під жовтим жилетом, окуляри та пару темних штанів.

Поки шанувальники юрмилися навколо позашляховика, щоб побачити їх, знаменитості дружньо помахали фанатам рукою.

У суботу, 1 квітня 2023 Том та Зендея відвідала блискучу презентацію у Всесвітньому центрі Jio.

З цієї нагоди акторка привернула увагу, продемонструвавши свою неймовірну фігуру в гламурному ансамблі в темно-синьому стилі сарі на одне плече.

Том Голланд та Зендея в Індії

На її яскравій сукні був синій бюстгальтер, прикрашений золотими пташками з бісеру, ефектний прозорий шлейф і спідниця з кольоровими квітковими візерунками по подолу.

Свій сміливий наряд вона доповнила блискучими срібними браслетами та сережками, позуючи на блискучій вечірці.

Тим часом Том був у чорному смокінгу та лакованих туфлях, а свої темні пасма уклав у природні кучері.

Зендея в Мумбаї

Вони познайомилися на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" в 2016 році, але довго заперечували чутки про стосунки, незважаючи на те, що домисли про них поширилися в 2017 році.

Нагадаємо, Том Голланд та Зендея відвідали лондонський ресторан та сфотографувалися з шеф-кухарем закладу.

Також Фокус писав про вихід Тома Голланда та Зендеї на червону доріжку в Мумбаї.