Зендея з'явилася разом із бойфрендом Томом Голландом на червоній доріжці в Мумбаї (фото)
Зендея в блискучому сарі захопила своєю появою на червоній килимовій доріжці в Мумбаї разом із бойфрендом Томом Голландом.
Американська акторка Зендея вразила своїм блискучим синім сарі, коли вийшла на червону доріжку в Мумбаї разом з бойфрендом і партнером фільму "Людина-павук" Томом Голландом. Про це пише TMZ.
Зендея виглядала розкішно, з'явившись на гала-концерті Культурного центру Ніти Мукеш Амбані (NMACC) у традиційному індійському сарі темно-синього кольору з довгим шлейфом. 26-річна зірка серіалу "Ейфорія" поєднувала блискуче вбрання із золотим бюстгальтером без кісточок. Крім того, сарі було розшито коштовним камінням.
Волосся Зендея зібрала у вільний пучок із бічним проділом, а срібні та золоті прикраси завершили образ знаменитої акторки.
Зірку супроводжував бойфренд Том Голланд, який вибрав для виходу у світ класичний образ. 26-річний актор був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та чорну краватку-метелик.
Нагадаємо, напередодні Зендея та Том Голланд були помічені на романтичному побаченні в Лондоні.
Також Фокус писав, що Зендея в черговий раз підігріла чутки про заручини з Томом Голландом, продемонструвавши каблучку з ініціалами "Спайдермена".