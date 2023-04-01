Зендая появилась вместе с бойфрендом Томом Холландом на красной дорожке в Мумбаи (фото)

Зендая в блестящем сари восхитила своим появлением на красной ковровой дорожке в Мумбаи вместе с бойфрендом Томом Холландом.

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Американская актриса Зендая поразила своим блестящим синим сари когда вышла на красную дорожку в Мумбаи вместе с бойфрендом и партнером по фильму "Человек-паук" Томом Холландом. Об этом пишет TMZ.

Зендая выглядела роскошно, появившись на гала-концерте Культурного центра Ниты Мукеш Амбани (NMACC) в традиционном индийском сари темно-синего цвета с длинным шлейфом. 26-летняя звезда сериала "Эйфория" сочетала блестящий наряд с золотым бюстгальтером без косточек. Кроме того сари было расшито драгоценными камнями.

Волосы Зендая собрала в свободный пучок с боковым пробором, а серебряные и золотые украшения завершили образ знаменитой актрисы.

Звезду сопровождал бойфренд Том Холланд, который выбрал для выхода в свет классический образ. 26-летний актер был одет в черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку.

Напомним, накануне Зендая и Том Холланд были замечены на романтическом свидании в Лондоне.

Также Фокус писал, что Зендая в очередной раз подогрела слухи о помолвке с Томом Холландом, продемонстрировав кольцо с инициалами "Спайдермена".