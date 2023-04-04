Зендаю и Тома Холланда заметили во время свидания в Индии (фото)
Накануне звездная пара вышла на красную дорожку престижного мероприятия.
26-летняя американская актриса Зендая и ее бойфренд Том Холланд были замечены, держась за руки, после посещения открытия Культурного центра Ниты Мукеш Амбани в Индии. Об этом пишет Elle.
После насыщенного событиями выходного дня в Мумбаи звезда сериала "Эйфория" и "Спайдермен" устроили романтическое свидание, направляясь к роскошному черному автомобилю.
Готовясь вместе сесть на рейс из Индии, звездная пара живо разговаривала, сидя рядом на заднем сиденье.
Зендая продемонстрировала легкий весенний образ: белую рубашку под желтым жилетом, очки и пару темных брюк.
Пока поклонники толпились вокруг внедорожника, чтобы увидеть их, знаменитости дружески помахали фанатам рукой.
В субботу, 1 апреля 2023 Том и Зендая посетила блестящую презентацию во Всемирном центре Jio.
По этому случаю актриса обратила внимание на себя, продемонстрировав невероятную фигуру в гламурном ансамбле в темно-синем стиле сари на одно плечо.
На ее ярком платье был золотой бюстгальтер, украшенный птичками из бисера, эффектный прозрачный шлейф и юбка с цветными цветочными узорами по подолу.
Свой смелый наряд она дополнила блестящими серебряными браслетами и серьгами, позируя на блестящей вечеринке.
Тем временем Том был в черном смокинге и лакированных туфлях, а свои темные пряди уложил в естественные кудри.
Они познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, но долго отрицали слухи об отношениях, несмотря на то, что домыслы о них распространились в 2017 году.
Напомним, Том Холланд и Зендая посетили лондонский ресторан и сфотографировались с шеф-поваром заведения.
Также Фокус писал о выходе Тома Холланда и Зендаи на красную дорожку в Мумбаи.