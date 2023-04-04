Зендаю и Тома Холланда заметили во время свидания в Индии (фото)

Накануне звездная пара вышла на красную дорожку престижного мероприятия.

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26-летняя американская актриса Зендая и ее бойфренд Том Холланд были замечены, держась за руки, после посещения открытия Культурного центра Ниты Мукеш Амбани в Индии. Об этом пишет Elle.

После насыщенного событиями выходного дня в Мумбаи звезда сериала "Эйфория" и "Спайдермен" устроили романтическое свидание, направляясь к роскошному черному автомобилю.

Готовясь вместе сесть на рейс из Индии, звездная пара живо разговаривала, сидя рядом на заднем сиденье.

Зендая продемонстрировала легкий весенний образ: белую рубашку под желтым жилетом, очки и пару темных брюк.

Пока поклонники толпились вокруг внедорожника, чтобы увидеть их, знаменитости дружески помахали фанатам рукой.

В субботу, 1 апреля 2023 Том и Зендая посетила блестящую презентацию во Всемирном центре Jio.

По этому случаю актриса обратила внимание на себя, продемонстрировав невероятную фигуру в гламурном ансамбле в темно-синем стиле сари на одно плечо.

Том Холланд и Зендая в Индии

На ее ярком платье был золотой бюстгальтер, украшенный птичками из бисера, эффектный прозрачный шлейф и юбка с цветными цветочными узорами по подолу.

Свой смелый наряд она дополнила блестящими серебряными браслетами и серьгами, позируя на блестящей вечеринке.

Тем временем Том был в черном смокинге и лакированных туфлях, а свои темные пряди уложил в естественные кудри.

Зендая в Мумбаи

Они познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, но долго отрицали слухи об отношениях, несмотря на то, что домыслы о них распространились в 2017 году.

Напомним, Том Холланд и Зендая посетили лондонский ресторан и сфотографировались с шеф-поваром заведения.

Также Фокус писал о выходе Тома Холланда и Зендаи на красную дорожку в Мумбаи.