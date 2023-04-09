Зендая призналась, что не всегда понимает Тома Холланда

Звезда экрана даже после семи лет дружбы со своим коллегой по цеху иногда не понимает его британских сленговых фраз.

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26-летняя американская актриса Зендая призналась, что не всегда понимает своего бойфренда Тома Холланда. Об этом пишет The Sun.

Звезда сериала "Эйфория" в новом интервью рассказывает, что даже после семи лет дружбы со своим партнером по фильму "Человек-паук" она все еще иногда не понимает его британских сленговых фраз.

"Мне нравится британский акцент, но сколько бы Том ни пытался мне это объяснить, я никогда не пойму рифмованный сленг", — пошутила она. "Я понимаю концепцию, но какое отношение имеют яблоки и груши к лестнице? Это мило, когда он говорит мне всевозможные фразы — но я действительно этого не понимаю!"

Последние несколько недель пара много путешествовала, посетив родной город Холланда Лондон, затем отправившись в Индию, а затем вернувшись в Великобританию. "Спайдермен" в прошлом году приобрел особняк в Ричмонде, юго-западный Лондон, и они провели время в доме с шестью спальнями стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов.

Зендая и Том Холланд Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/

"Он действительно хорош на кухне, и это хорошо, поскольку я действительно склонна к несчастным случаям", — рассказала Зендая об их общем быте.

Затем актриса высказалась о социальных сетях и давлении со стороны общественности.

"Я думаю, что мы должны обнять себя", — сказала звезда "Эйфории". "Мне сделали фотошоп, и я назвала это, потому что это рождает нереалистические ожидания красоты и того, как мы, женщины, должны выглядеть… Я стараюсь поощрять молодых женщин быть настоящими и принимать себя такими, какие они есть. И если я собираюсь это проповедовать, я должна пытаться жить этим".

Зендая и Том Холланд Фото: https://www.instagram.com/p/CX6m93YA_O0/

Она добавила: "Мы, как молодые женщины, имеем такое давление, чтобы выглядеть идеально, иметь идеальную карьеру, и хотя все мы хотим быть успешными, мы должны быть добрыми к себе".

Напомним, Том Холланд и Зендая посетили лондонский ресторан и сфотографировались с шеф-поваром заведения.

Также Фокус писал о свидании Тома Холланда и Зендаи в Индии.