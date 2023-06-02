Зендея зворушливо привітала Тома Голланда з 27-річчям (фото)

Знаменитості відправилися на відпочинок до моря.

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26-річна американська акторка Зендея показала кадри морського відпочинку зі своїм бойфрендом Томом Голландом у день його 27-річчя. Знімками зірка серіалу "Ейфорія" ділиться в Instagram з понад 180 млн підписників.

Кохана "Спайдермена" сфотографувала його під час занурення у воду. Голланд показав сердечко Зендеї, з якою зустрічаються близько двох років.

Зокрема американська акторка показала фото в повний зріст Тома Голланда, який позував на фоні моря. Знімок зірка залишила без підпису, лише додала емодзі із сердечками в очах. Таким чином Зендея привітала свого коханого з 27-м днем народження, який він відсвяткував 1 червня 2023.

Том Голланд Фото: Скриншот Том Голланд Фото: Скриншот

26-річна Зендея та 27-річний Голланд офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у листопаді 2021, хоча до цього їх кілька разів "ловили" за поцілунками та обіймами.

Зіркова пара познайомилася на зйомках фільму "Людина-павук" у 2017 році. Після оприлюднення роману вони частіше стали зʼявлятися на публіці та публікувати спільні кадри у соцмережах.

Том Голланд та Зендея Фото: Tracy Borman\Twitter

Нагадаємо, Том Голланд та Зендея сходили на екскурсію у справжній замок в Англії.

Також Фокус писав про романтичне побачення Тома Голланда та Зендеї у Венеції.