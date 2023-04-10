Зендея та Том Голланд відвідали справжній замок в Англії (фото)

Зіркова пара після візиту до Індії прилетіла на батьківщину "Спайдермена".

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Зендея та Том Голланд відвідали справжній замок в Англії. Про це у своєму Twitter розповіла історикиня Трейсі Борман.

Після появи на червоній доріжці культурного центру, що відкрився в Мумбаї минулого тижня, пара вирушила до столиці Великобританії.

Саме там вони змогли оглянути палац Гемптон-Корт, де колись жив король Генріх VIII.

Історикиня Трейсі Борман поділилася декількома подробицями приватної пригоди пари у видалених після цього публікаціях у соціальних мережах. Вона завантажила кілька фотографій, у тому числі дві, на яких позує з дуетом.

На іншій фотографії Зендея і Том сидять пліч-о-пліч за столом, оточеним срібними чашами. На останньому знімку того дня зображено їхні тіні, які тісно пригорнулися до цегляної стіни.

Зендея та Том Голланд відвідали замок

"У мене були деякі особливі моменти в історичних королівських палацах, але це можна вважати одним із найкращих за всю історію: досліджувати Гемптон-Корт у неробочий час із Томом Голландом і Зендеєю", — написала вона.

Нагадаємо, Зендея розповіла, що не завжди розуміє британські сленгові фрази Тома Голланда.

Також Фокус писав про побачення Зендеї та Тома Голланда в Індії.