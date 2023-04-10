Зендея та Том Голланд відвідали справжній замок в Англії (фото)
Зіркова пара після візиту до Індії прилетіла на батьківщину "Спайдермена".
Зендея та Том Голланд відвідали справжній замок в Англії. Про це у своєму Twitter розповіла історикиня Трейсі Борман.
Після появи на червоній доріжці культурного центру, що відкрився в Мумбаї минулого тижня, пара вирушила до столиці Великобританії.
Саме там вони змогли оглянути палац Гемптон-Корт, де колись жив король Генріх VIII.
Історикиня Трейсі Борман поділилася декількома подробицями приватної пригоди пари у видалених після цього публікаціях у соціальних мережах. Вона завантажила кілька фотографій, у тому числі дві, на яких позує з дуетом.
На іншій фотографії Зендея і Том сидять пліч-о-пліч за столом, оточеним срібними чашами. На останньому знімку того дня зображено їхні тіні, які тісно пригорнулися до цегляної стіни.
"У мене були деякі особливі моменти в історичних королівських палацах, але це можна вважати одним із найкращих за всю історію: досліджувати Гемптон-Корт у неробочий час із Томом Голландом і Зендеєю", — написала вона.
Нагадаємо, Зендея розповіла, що не завжди розуміє британські сленгові фрази Тома Голланда.
Також Фокус писав про побачення Зендеї та Тома Голланда в Індії.