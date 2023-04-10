Зендая и Том Холланд посетили настоящий замок в Англии (фото)

Звездная пара после визита в Индию прилетела на родину "Спайдермена".

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Зендая и Том Холланд посетили настоящий замок в Англии. Об этом в своем Twitter рассказала историк Трейси Борман.

После появления на красной дорожке культурного центра, открывшегося в Мумбаи на прошлой неделе, пара отправилась в столицу Великобритании.

Там они смогли осмотреть дворец Хэмптон-Корт, где когда-то жил король Генрих VIII.

Историк Трейси Борман поделилась несколькими подробностями частного происшествия пары в удаленных после этого публикациях в социальных сетях. Она показала несколько фотографий, в том числе две, на которых позирует с дуэтом.

На другой фотографии Зендая и Том сидят бок о бок за столом, окруженным серебряными чашами. На последнем снимке того дня изображены тени, тесно прижавшиеся к кирпичной стене.

Зендая и Том Холланд посетили замок

"У меня были некоторые особые моменты в исторических королевских дворцах, но это можно считать одним из лучших за всю историю: исследовать Хэмптон-Корт в нерабочее время с Томом Холландом и Зендаей", — написала она.

Напомним, Зендая рассказала, что не всегда понимает британские сленговые фразы Тома Холланда.

Также Фокус писал о свидании Зендаи и Тома Холланда в Индии.