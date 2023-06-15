Вздутие живота: 9 способов справиться с дискомфортом и получить плоский живот

Вздутие живота – неприятная проблема, с которой сталкивался практически каждый. Как помочь себе избавиться от дискомфорта?

Большинство людей в какой-то момент своей жизни сталкивались с вздутием живота. Однако для некоторых это может быть повторяющейся проблемой, которая приводит к частому дискомфорту и смущению. Чтобы помочь справиться с проблемой и получить плоский живот, о котором вы мечтали, воспользуйтесь этими советами. Об этом пишет realbuzz.com.

Ведите пищевой дневник

Если вы склонны к частому вздутию живота после еды, возможно, вы страдаете пищевой непереносимостью, Возможно, стоит сдать анализы, чтобы убедиться или опровергнуть это предположение. Лучше всего вести пищевой дневник, отмечая все, что вы едите, а также любые признаки вздутия живота, после еды, чтобы отследить взаимосвязь.

Принимайте Пробиотики

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Здоровый кишечник наполнен полезными бактериями, которые помогают расщеплять пищу и предотвращают разрастание дрожжей. Однако стресс, прием лекарств (особенно антибиотиков) могут снизить уровень полезных бактерий в кишечнике. Когда это происходит, нарушается пищеварение, в кишечнике происходит дисбаланс бактерий, что может привести к вздутию живота. Чтобы исправить это, попробуйте принимать пробиотики. Их можно найти не только в аптеке, пробиотики содержатся, к примеру, в некоторых йогуртах. Хотя, если у вас непереносимость молочных продуктов, то молочные продукты, наоборот, могут вызывать вздутие живота.

Пейте воду

Как бы иронично это ни звучало, поддержание достаточного количества жидкости в организме — один из лучших способов уменьшить задержку воды, которая часто приводит к вздутию живота. Кроме того, употребление достаточного количества жидкости поможет улучшить пищеварение и избежать запоров. Старайтесь пить регулярно в течение дня, отдавая предпочтение негазированным напиткам, таким как вода, мятный или фенхелевый чай.

Избегайте продуктов, вызывающих газообразование

Основной причиной вздутия живота является избыточное газообразование, поэтому постарайтесь ограничить потребление таких продуктов, как капуста, бобы и зерновые. Кроме того, избегайте подсластителей сорбита и мальтита. Старайтесь не перебарщивать с потреблением клетчатки и не жевать жевательную резинку, которая может усугубить вздутие живота. Постарайтесь также сократить потребление рафинированного сахара, ферментированных продуктов, таких как алкоголь, сыр, и продуктов, содержащих дрожжи, так как они могут вызвать рост дрожжей в кишечнике, что само по себе может привести к избыточному газообразованию и вздутию живота.

Сосредоточьтесь на еде

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Если вы слишком быстро едите и разговариваете во время еды, вы можете заглатывать воздух, что приводит к избыточному газообразованию. Кроме того, поскольку пищеварение начинается во рту, недостаточное пережевывание пищи также может повлиять на то, насколько хорошо она переваривается. Полезно есть понемногу и часто, так как большие порции могут перегрузить пищеварительную систему.

Помогите пищеварению

Если вы регулярно чувствуете вздутие живота после еды, возможно, у вас низкий уровень определенных ферментов, а это означает, что пища не переваривается должным образом. Чтобы исправить это, попробуйте добавлять в пищу натуральные ферменты, такие как папаин, бромелайн или лактаза, которые могут помочь пищеварительной системе расщеплять определенные продукты.

Будьте Активны

Чтобы газы быстрее проходили через пищеварительную систему при вздутии живота, попробуйте отправиться на быструю прогулку или пробежку. Кроме того, постарайтесь регулярно заниматься спортом, так как регулярные тренировки помогают поддерживать эффективную работу пищеварительной системы и укрепляют мышцы живота, что поможет уменьшить степень расслабления мышц живота, когда в кишечнике накапливаются газы.

Расслабьтесь

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Одним из главных предшественников проблем с пищеварением и вздутия живота является стресс . Пищеварительный тракт может быть чрезвычайно чувствителен к гормонам стресса, поэтому многие люди испытывают боль в животе или вздутие живота в неспокойные периоды своей жизни. Чтобы уменьшить вздутие живота, попробуйте справиться со стрессом, экспериментируя с различными методами релаксации, такими как йога или медитация, чтобы найти тот, который поможет именно вам.

Проконсультируйтесь с врачом

Если вы часто страдаете от хронического вздутия живота, а натуральные средства не дают результатов, вам следует обратиться к врачу, чтобы обсудить свои симптомы и попытаться точно определить причину. Поскольку это может быть симптомом таких некоторых болезней или реакцией на определенные лекарства, поэтому важно получить мнение специалиста.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.